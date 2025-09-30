En 22 meses de Gobierno, Milei firmó más DNU que Cristina Kirchner en 8 años y que Macri en 4
Los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) se convirtieron en el nuevo eje de confrontación entre el Gobierno y la oposición en la Cámara de Diputados. Mientras este martes avanza el tratamiento en comisión de la reforma a la ley de DNU, un estudio de la Universidad Austral reveló que Javier Milei ya firmó más DNU en 21 meses que Cristina Fernández de Kirchner en sus ocho años de gestión.
Según el informe, Milei lleva 83 DNU firmados desde que asumió, mientras que Cristina Kirchner rubricó 81 durante todo su mandato. En comparación, Mauricio Macri firmó 71, y Alberto Fernández 179. El último decreto de Milei, publicado el lunes en el Boletín Oficial, es el DNU 697/2025, que autoriza la participación de fuerzas y medios de Estados Unidos en ejercicios militares internacionales.
El mismo estudio destaca que desde la reforma constitucional de 1994, el presidente que más DNU firmó fue Néstor Kirchner, con 237 decretos en poco más de cuatro años de gestión. Otros históricos: Carlos Menem 101, Fernando de la Rúa 53 y Adolfo Rodríguez Saá, 6 durante su breve mandato.
Si se analiza por tiempo de mandato, Eduardo Duhalde lidera con 152 DNU en un año y 143 días. En promedio anual, la firma de DNU se distribuye así: Néstor Kirchner, 53; Javier Milei, 42; Alberto Fernández, 45; Fernando de la Rúa, 27; Carlos Menem, 19; Mauricio Macri, 18; Cristina Kirchner, 10. Desde 2006, tras la sanción de la ley 26.122, los presidentes emitieron un total de 460 DNU.
Reforma de la ley de DNU en Diputados
El debate por los DNU volvió al centro de la agenda legislativa. Durante la última sesión en Diputados, la oposición no solo le rechazó a Milei vetos sobre financiamiento universitario y el Hospital Garrahan, sino que también instó a la Comisión de Asuntos Constitucionales a emitir dictamen sobre la reforma de la ley de DNU.
En el Senado, el proyecto logró 56 votos a favor (UP, UCR, PRO y federales) y 8 en contra (siete libertarios y la diputada PRO Carmen Álvarez Rivero). La iniciativa busca modificar la ley 26.122 de 2006, que establece que todo DNU es válido desde su firma hasta que el Congreso lo rechace.
La reforma propuesta invierte la ecuación: un DNU solo queda aprobado si ambas cámaras lo avalan por mayoría absoluta dentro de 90 días. Si una sola cámara lo rechaza, el decreto queda automáticamente derogado.
Germán Martínez, jefe de bloque de Unión por la Patria, destacó en el debate:
“Nunca hubo un DNU como el 70, con más de 300 artículos ni con tantas materias afectadas por un solo decreto de necesidad y urgencia”.
Ahora, las posturas de la Coalición Cívica y la UCR serán clave. Ambos bloques apoyan cambios en la ley pero advierten sobre errores en el texto. El proyecto podría sufrir modificaciones antes de ser tratado en Diputados y, de aprobarse, volvería al Senado.