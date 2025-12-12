En 22 meses cerraron más de 19.000 empresas y se perdieron 264.000 empleos, según la SRT
El cierre de empresas continúa avanzando a un ritmo sostenido en el país, con un impacto directo sobre miles de trabajadores. De acuerdo con registros del Seguro de Riesgos del Trabajo, administrado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en los últimos 22 meses se contabilizan casi 20.000 empresas menos y una pérdida superior a 260.000 trabajadores registrados.
En septiembre, último dato oficial disponible, hubo una reducción neta de 970 empresas, lo que afectó a 4.360 trabajadores entre altas y bajas registradas.
En lo que va de 2025, el número de empresas con al menos un trabajador descendió de 499.682 en diciembre de 2024 a 492.223 en septiembre de 2025, es decir, 7.459 unidades productivas menos. En paralelo, los trabajadores registrados cayeron de 9.647.751 a 9.576.189, lo que representa 71.562 empleos menos, según datos de la SRT.
Si se toma como referencia noviembre de 2023, mes utilizado para evaluar la evolución bajo la actual gestión presidencial, el sistema mostraba 511.337 empleadores y 9.840.290 trabajadores registrados. Con estos valores, la caída neta acumulada en 22 meses asciende a 19.114 empleadores —casi 30 por día— y 264.101 trabajadores, pese a la reducción del costo laboral y del salario real.
La SRT puntualiza que por “unidades productivas” se entiende a empresas, entidades u organismos públicos o privados que reúnen a uno o más trabajadores y producen bienes o servicios.
Los sectores más afectados fueron construcción, industria manufacturera, comercio y el sector público, con fuertes retrocesos en niveles de actividad y empleo.
Con 512.898 empleadores al cierre de 2023, el impacto de la devaluación y de la política de ajuste del gasto, que paralizó obras públicas y privadas, provocó una baja significativa hasta mediados de 2024. Posteriormente se observó una recuperación leve, que se frenó en septiembre del año pasado.
En cuanto al empleo, los 9.893.914 trabajadores registrados a fines de 2023 bajaron a 9.647.751 en diciembre. Aunque luego el retroceso fue más lento, la caída volvió a acelerarse este año hasta llegar a los 9.576.189 en septiembre.
Las principales causas de estos retrocesos incluyen desvinculaciones, retiros voluntarios, cesantías tanto en el sector privado como en el público—especialmente en la industria manufacturera—y un crecimiento sostenido de la informalidad.
Todo esto ocurre en un contexto donde el consumo no logra repuntar, afectado por la suba del desempleo, la pérdida de ingresos reales y la reducción del dinero disponible para alimentos o vestimenta, debido al mayor peso de tarifas como electricidad, gas, medicina prepaga y expensas.