En 2025 se realizaron 41 juicios por jurados en Entre Ríos
El sistema de juicio por jurados continúa consolidándose en la provincia con una creciente participación ciudadana y un aumento sostenido de los procesos realizados. Entre 2020 y diciembre de 2025 se llevaron adelante 152 juicios por jurados en distintas jurisdicciones provinciales. Solo en 2025 se concretaron 41 debates, con un costo cercano a los 380 millones de pesos.
Distribución territorial
Del total de 41 juicios por jurados realizados en 2025, 11 se desarrollaron en Paraná; 5 en Colón; 2 en San Salvador; 3 en Victoria; 4 en Concordia; 1 en Federal; 4 en Concepción del Uruguay; 1 en Rosario del Tala; 1 en Villaguay; 3 en Gualeguaychú; 3 en Gualeguay; 1 en Nogoyá y 2 en Federación.
Desde la implementación del sistema, los juicios se realizaron en todo el territorio provincial, con mayor concentración en Paraná (34), Gualeguaychú (23), Concepción del Uruguay (20), Concordia (14) y Colón y Gualeguay (11 cada uno). El mapa evidencia una aplicación federal del instituto en las distintas jurisdicciones judiciales.
Participación ciudadana
Durante 2025, 656 personas, con igualdad de género, se desempeñaron como jurados.
Desde el inicio del funcionamiento del Instituto, en 2020, 22.450 personas fueron sorteadas, de las cuales 20.071 integraron el padrón de potenciales jurados. Además, 11.020 ciudadanos fueron convocados a audiencias de voir dire, y 2.432 participaron efectivamente como jurados en los debates.
La evolución del sistema muestra un crecimiento sostenido: 38 juicios entre 2020 y 2022, 73 durante 2023–2024 y 41 en 2025, lo que refleja una mayor utilización del juicio por jurados en los últimos años.
Veredictos y tipos de delitos
Del total de los juicios realizados, el 94 % de los veredictos fueron unánimes, mientras que el 4 % resultó estancado. En cuanto a los resultados, el 83,9 % concluyó con culpabilidad, el 11,9 % con no culpabilidad y el 4,2 % con veredictos divididos.
Respecto de los delitos juzgados, el 58,1 % correspondió a hechos contra la integridad sexual, seguido por delitos contra la vida (26,4 %), femicidios (7,4 %), tentativas (6,8 %) y delitos contra la propiedad (1,4 %).
Logística y gastos
Para la realización de los 41 juicios por jurados de 2025, el Poder Judicial destinó $379.343.600 de su presupuesto. La cifra incluye remuneraciones de jurados, seguros, viáticos, alquiler de salones y otros gastos operativos.
En términos acumulados, el costo total del sistema asciende a $612.357.875, correspondiente a 149 juicios por jurados con detalle de gastos. La mayor erogación fue para remuneraciones de jurados ($548.739.131), seguida por seguros y viáticos ($58.909.531) y alquiler de salones ($4.709.212).
Un sistema en consolidación
Los datos confirman la consolidación del juicio por jurados como herramienta de participación democrática, fortaleciendo la transparencia del proceso penal y el involucramiento directo de la ciudadanía en la administración de justicia, con presencia sostenida en toda la provincia y un impacto creciente en el sistema judicial entrerriano.
En el sitio del Poder Judicial de Entre Ríos se encuentran publicados todos los juicios realizados, con sus datos centrales y sentencias dictadas.