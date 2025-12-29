En 2025 se iniciaron más de 13 mil mediaciones en Entre Ríos y casi el 80 % no llegó a juicio
El Centro de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos (CMARC) del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) informó que, hasta el 30 de noviembre de 2025, se iniciaron 13.135 mediaciones en todo el territorio provincial, consolidando a la mediación como una herramienta eficaz, accesible y preventiva para la resolución de conflictos.
De acuerdo con los datos oficiales, el 38,3 % de los procedimientos concluyó con acuerdo entre las partes, mientras que el 79,5 % de los casos no derivó en la apertura de un proceso judicial, lo que refleja un alto impacto en la reducción de la litigiosidad.
Resultados de los procedimientos mediatorios
Las estadísticas del CMARC detallan que, del total de mediaciones iniciadas durante 2025:
- El 38,3 % finalizó con acuerdo entre las partes.
- El 33,2 % concluyó sin acuerdo.
- El 21,4 % terminó por incomparecencia injustificada de alguna de las partes.
- El 4,3 % finalizó por desistimiento.
Estos indicadores muestran que una proporción significativa de los conflictos logra una solución consensuada, y que incluso cuando no se alcanza un acuerdo, la mediación cumple un rol relevante en la gestión y encauzamiento del conflicto.
Bajo nivel de judicialización posterior
Uno de los datos más destacados del informe es que solo el 20,5 % de las mediaciones iniciadas en 2025 derivó posteriormente en un juicio, lo que confirma la eficacia de la mediación como mecanismo preventivo.
Del total de procedimientos:
- El 15,7 % derivó en causas del fuero de Familia.
- El 4,8 % dio lugar a juicios en el fuero Civil y Comercial.
- El 79,5 % no generó la apertura de un expediente judicial, permitiendo a las partes resolver o canalizar sus conflictos sin recurrir a los tribunales.
Alcance territorial y recursos humanos
Durante 2025, el CMARC coordinó la actividad mediatoria en las 18 jurisdicciones judiciales de la provincia, con un registro de 681 mediadores y mediadoras matriculados y habilitados, distribuidos de manera estratégica en todo el territorio entrerriano.
Un aporte concreto al acceso a la justicia
La mediación se consolida como una vía más rápida, económica y participativa para la ciudadanía, al tiempo que reduce los costos emocionales y materiales de los procesos judiciales prolongados. Para el Poder Judicial, representa una herramienta clave para optimizar el servicio de justicia, permitiendo que los tribunales concentren su intervención en los casos que requieren una decisión jurisdiccional directa.
El balance de 2025 reafirma el compromiso del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos con el fortalecimiento de políticas públicas orientadas al acceso efectivo a la justicia, la pacificación social y la resolución colaborativa de los conflictos.