Empresas e instituciones refuerzan su acompañamiento a la Fiesta Nacional del Mate
La 35ª Fiesta Nacional del Mate se consolida como uno de los eventos culturales y populares más importantes de Paraná a partir de un trabajo articulado entre el Estado, la comunidad y el sector privado, que año tras año reafirma su compromiso con la cultura, el encuentro y la identidad local.
La realización de esta nueva edición es posible gracias al apoyo sostenido de empresas e instituciones que se suman a una propuesta que impulsa el desarrollo cultural, turístico y económico de la ciudad. En ese marco, la organización destacó y agradeció el respaldo de las marcas que confían en este evento y contribuyen a su crecimiento.
Esta edición cuenta con el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos, el Ente Mixto de Turismo de Paraná, el Centro Comunitario Solidaridad y Marca Paraná, junto al aporte de empresas e instituciones como Banco Entre Ríos, Banco Hipotecario, Speed, Quilmes, Folmer, Villegas, Vea, JLP Construcciones S.A, ENERSA, IAPSER, Caballi Energía, Naranja X, Norvial Ingeniería, Juli Croc, Flecha Bus, OICSA Construcciones, Caballi Ingeniería en Construcción, Clight, EAL, Alfajores Marley, Terco Tour, CIMES, Paso del Paraná, Heredero, Rei Verde Yerba Misionera, Leb Entertainment, Paracima Producciones y Almas.
“La Fiesta Nacional del Mate es el resultado de un esfuerzo compartido entre el sector público, la comunidad y las marcas que acompañan, apostando al encuentro y a la cultura como valores centrales”, señalaron desde la organización.