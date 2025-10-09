Empresarios y Gobierno se unen en Paraná para fortalecer la industria del extrusado y biocombustibles
Con la participación de unas 400 personas, el 9º Congreso del extrusado y los biocombustibles se realiza en Paraná con el objetivo de definir políticas públicas que impulsen el crecimiento del sector. El encuentro, que reúne a representantes de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, sirve como plataforma para el intercambio de ideas entre autoridades de gobierno y empresarios.
El ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, destacó que el gobierno trabaja para “fortalecer la diversidad productiva” de la provincia y “agregarles el valor que genere nuevos empleos”. Además, subrayó el compromiso de los tres gobernadores de la Región Centro con la defensa del trabajo y la producción.
El papel clave de las Biopymes
El presidente de la Federación de Cámaras de Extrusores y Biopymes de la Argentina, Fabricio Orsich, resaltó el rol de las más de 400 pequeñas y medianas empresas del sector, que emplean a más de 4.000 personas de forma directa. “En un contexto económico complejo, nuestro sector sigue apostando al desarrollo, la tecnología y la generación de empleo genuino en el interior productivo”, afirmó.
El empresario Federico Albrech describió la actividad como un esfuerzo de pequeños y medianos industriales que transforman la materia prima en el mismo lugar de producción. Subrayó que la meta es ser “más eficientes” y “buscar las mejores posibilidades para que mejore el sector”, con un foco en la innovación y el consumo de energía.
El congreso, que concluye este jueves en el Centro Provincial de Convenciones, presenta disertaciones sobre eficiencia, innovación, tecnología y sustentabilidad, reafirmando el papel estratégico de las biopymes en la economía nacional.