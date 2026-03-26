Empresarios entrerrianos piden revisar la ubicación de la planta industrial proyectada en Paysandú por su impacto sobre Colón y la costa del Uruguay
Las entidades que integran el Foro de Entidades Empresarias de Entre Ríos expresaron su preocupación por la ubicación del proyecto de instalación de una planta industrial en la ciudad de Paysandú, República Oriental del Uruguay, frente a las costas entrerrianas, y reclamaron una revisión de su localización.
En un documento conjunto, remarcaron que acompañan y promueven el desarrollo productivo, la inversión privada y la generación de empleo en la región, al considerar que el crecimiento económico sostenible es clave para el futuro de ambos países.
Sin embargo, advirtieron que estos procesos deben darse en un marco de equilibrio, previsibilidad y respeto mutuo, especialmente cuando involucran recursos compartidos y territorios con fuerte interdependencia económica y social.
Las entidades aclararon que la preocupación no radica en la naturaleza del proyecto en sí, sino en su ubicación actual, que podría generar impactos significativos sobre la costa entrerriana, en particular en la ciudad de Colón, cuyo desarrollo económico está profundamente vinculado al turismo, al entorno natural y al paisaje del río Uruguay.
En ese sentido, señalaron que el emplazamiento previsto podría afectar la competitividad de uno de los principales polos turísticos de la provincia, con impacto directo en el empleo y en la actividad económica local.
Además, consideraron que resulta necesario analizar de manera integral los posibles efectos ambientales sobre el ecosistema compartido del río Uruguay, a fin de prevenir daños y garantizar la sustentabilidad.
También subrayaron que debe asegurarse el cumplimiento pleno de los mecanismos de consulta y evaluación establecidos en el Estatuto del Río Uruguay, al que definieron como una herramienta fundamental para la convivencia y la cooperación entre ambos países.
Las entidades empresarias recordaron que la experiencia regional demuestra que los proyectos de gran escala requieren consensos amplios, información transparente y planificación conjunta, evitando situaciones de conflicto que terminan perjudicando a todas las partes involucradas.
Por ello, propusieron avanzar en una revisión de la localización del proyecto que permita compatibilizar la inversión con la preservación del desarrollo económico y ambiental de Entre Ríos. Y enfatizaron: “Creemos firmemente que es posible encontrar alternativas que concilien crecimiento, integración regional y sostenibilidad, fortaleciendo los vínculos históricos entre Argentina y Uruguay”.
En la misma línea, convocaron a las autoridades nacionales y provinciales de ambos países, así como a los actores involucrados, a trabajar de manera conjunta y constructiva en la búsqueda de una solución equilibrada.
“El desarrollo debe ser una oportunidad compartida, no un motivo de conflicto”, remarcaron en el cierre del pronunciamiento.
El documento lleva la firma de las siguientes entidades:
- Asociación de Industriales Metalúrgicos de Entre Ríos
- Bolsa de Cereales de Entre Ríos
- Bolsa de Comercio de Entre Ríos
- Cámara Argentina de la Construcción – Delegación Entre Ríos
- Cámara de Productores de Porcinos de Entre Ríos
- Consejo Empresario de Entre Ríos
- Corporación para el Desarrollo de Paraná
- Federación Agraria Argentina de Entre Ríos
- Federación Económica de Entre Ríos
- Federación Entrerriana de Cooperativas