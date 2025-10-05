Emprendedores entrerrianos mostraron sus productos saludables en la Feria Dietéticactiva de Buenos Aires
En el marco de las políticas de promoción del emprendedurismo entrerriano impulsadas por el Gobierno provincial, diez empresas locales participaron de la Feria Nacional de la Alimentación Saludable Dietéticactiva, uno de los eventos más importantes del sector, realizada los días 27 y 28 de septiembre en Costa Salguero, Buenos Aires.
La participación de los emprendimientos fue organizada por la Secretaría de Desarrollo Productivo y Emprendedor, con el propósito de visibilizar las marcas locales y facilitar vínculos comerciales con actores de todo el país.
La secretaria Paula Vicari subrayó la relevancia del evento:
“Estos encuentros poseen una importancia estratégica, ya que permiten que nuestras empresas muestren su producción, se conecten con distribuidores y accedan a nuevas oportunidades de mercado”.
Las empresas entrerrianas presentaron una amplia oferta en alimentos saludables, productos aptos para celíacos, diabéticos, vegetarianos y veganos, además de alimentos orgánicos, funcionales y suplementos dietarios. También se incluyeron infusiones, productos de herboristería, tinturas madres, fitocápsulas y cosmética natural.
Desde la empresa Regidiet, especializada en mermeladas y dulce de leche sin sellos, Juan Manuel Pauletti expresó:
“Estamos muy contentos de participar, tuvimos muy buena respuesta del público e hicimos contactos con puntos de venta y distribuidores de todo el país. Es un lugar clave para promocionar productos innovadores y conectar con la demanda actual”.
A su vez, Damián Ramallo, representante de la firma de jugos naturales Vitanat, destacó:
“La experiencia es invaluable. Nos permitió dar a conocer el producto, contactarnos con dietéticas, distribuidores y mayoristas. Nos sorprendió el interés que generó y eso nos impulsa a seguir creciendo, apostando siempre por Entre Ríos”.
De esta manera, Entre Ríos consolida su presencia en espacios nacionales de promoción y comercialización, acompañando a sus emprendedores en la expansión de proyectos sustentables e innovadores.