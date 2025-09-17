Emprendedores entrerrianos exhibieron sus marcas en la Feria del Centro
Cerca de 50 marcas de la provincia estuvieron presentes en el evento que se realizó en el Centro Cultural Córdoba. Fue una iniciativa de los gobiernos de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. La convocatoria en la provincia se realizó desde la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través de la Dirección de Industrias Culturales y Creativas, y en articulación con el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
La Feria del Centro es una plataforma regional que visibiliza la producción local, fomentando la circulación de bienes culturales y generando oportunidades concretas de comercialización, articulación e intercambio.
Los rubros fueron indumentaria, joyería y orfebrería, editorial, arte impreso, objetos utilitarios y decorativos, accesorios y complementos.
La secretaria de Desarrollo Productivo y Emprendedor de Entre Ríos, Paula Vicari, destacó: “El trabajo conjunto nos permite generar nuevas oportunidades de crecimiento para los emprendedores entrerrianos y proyectar sus marcas a nivel nacional e internacional”.
La directora de Industrias Culturales y Creativas de Entre Ríos, Rocío Rezett, subrayó: “Es histórico lo que está sucediendo, que estamos pudiendo unir la cultura con el desarrollo económico. Este acompañamiento es la impronta que queremos marcar con este gobierno”.