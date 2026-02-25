Empleados del CGE denuncian recorte salarial y convocan a asamblea
Trabajadores administrativos del Consejo General de Educación (CGE) iniciaron este martes una retención de servicios que se extenderá hasta el viernes, en reclamo por un presunto recorte en el pago de horas extras correspondientes a enero y febrero.
La medida se lleva adelante en el edificio del organismo, donde fueron colocados carteles en las oficinas para visibilizar el conflicto.
El reclamo surge luego de que empleados denunciaran que no se realizó el pago completo de las horas extras trabajadas durante los dos primeros meses del año. El pasado viernes, un grupo de administrativos increpó al presidente del CGE, Carlos Cuenca, para exigir explicaciones y el cumplimiento de los pagos.
Según señalaron, la respuesta oficial fue desmentir la existencia de un recorte generalizado y sostener que se trataría de casos aislados.
En el marco del plan de acción, este miércoles se realizará una asamblea en la Planta Baja del organismo, donde además se definirá un nuevo pedido de audiencia con Cuenca para intentar destrabar el conflicto.
Fuente: APFDigital