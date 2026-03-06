Empleados del CGE deben cargar documentación digital de sus hijos para continuar percibiendo asignaciones familiares
El Consejo General de Educación (CGE) informó que todo el personal docente y no docente del organismo que tenga hijos de entre 18 y 22 años deberá cargar de manera digital la documentación correspondiente para continuar percibiendo las asignaciones familiares.
La documentación se recibe exclusivamente en formato PDF y debe cargarse de forma virtual a través del Sistema de Administración de la Gestión Educativa (SAGE). El plazo establecido para completar el trámite se extiende hasta el 31 de mayo de este año.
Desde el organismo recordaron además que el beneficio de asignaciones familiares se mantiene hasta que el hijo o hija cumple 23 años, de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente.
Documentación requerida
Entre los documentos que deben presentarse se encuentran:
- Certificado de alumno regular correspondiente al período 2026.
- Certificación negativa de ANSES del período 2026, que debe tramitarse por los últimos tres meses.
Asimismo, se aclaró que no es necesario presentar documentación vinculada con la finalización de estudios correspondiente al período 2025.
Validación del trámite
Una vez completada la carga de los archivos en el sistema, los agentes deberán informar a los directivos correspondientes para que validen la documentación. Luego de esa instancia, el trámite pasará al área de salario familiar para su procesamiento final.
Desde el CGE señalaron que la digitalización del procedimiento permite optimizar tiempos para los agentes y mejorar la transparencia y eficiencia del proceso administrativo, en el marco de las políticas de modernización y mejora continua de los servicios del organismo.