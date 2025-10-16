Emoción en Israel: el argentino Eitan Horn volvió a su casa tras haber estado secuestrado más de dos años
El argentino Eitan Horn volvió a su casa tras haber sido liberado el lunes por Hamas y haber pasado 700 días como rehén en Gaza. El hombre de 39 años superó los controles médicos y psicológicos del Ejército israelí y fue recibido por una muchedumbre que le brindó apoyo.
Horn recibió el alta del Centro Médico Ichilov de Tel Aviv y el hospital dijo que continuará acompañándolo a él y a su familia. También pidieron al público y a los medios de comunicación que sigan respetando la privacidad de la familia.
La última imagen que la familia tenía de Eitan era de un video difundido por Hamas, poco después de la liberación de Yair.
Los hermanos Iair (46 años) y Eitan Horn (39 años) fueron secuestrados el 7 de octubre de 2023, cuando la organización terrorista Hamas invadió Israel, mató a más de 1.200 personas y secuestró a 251 rehenes.
AHORA I Eitan Horn vuelve a su casa en Kfar Saba tras ser liberados por Hamas. El argentino estuvo 738 días en cautiverio. https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/LQ0PUud1PY
— TN – Todo Noticias (@todonoticias) October 16, 2025
Iair fue liberado en febrero pasado, en el marco de un acuerdo entre Israel y Hamas. Y se fue a vivir en la casa de su otro hermano, Amós, el hermano del medio de Iair y Eitan.
La familia Horn difundió un comunicado este lunes en el que destacó que, “tras 738 largos y difíciles días de cautiverio en Hamas, Eitan regresa a casa. Ahora nuestra familia núcleo está completa. Hoy, Iair, liberado en febrero de 2025, por fin puede respirar y sentirse verdaderamente libre”.
“Lo esperamos con abrazos y mucho amor, y lo acompañaremos durante todo el proceso de recuperación”, sostuvo la familia. Y añadió: “Pero nuestros corazones no están completos, y nuestra lucha no ha terminado. Eitan ha regresado, pero no es suficiente. Solo cuando regrese el último rehén podremos decir que hemos cumplido con nuestra misión y obligación moral”.