Emitieron una advertencia sanitaria tras detectar la bacteria Listeria monocytogenes en un queso de una marca líder del mercado
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) emitieron una advertencia sanitaria luego de detectar la bacteria Listeria monocytogenes en un queso de pasta blanda de una marca líder del mercado. Si bien el producto involucrado ya se encuentra fuera de su fecha de vencimiento, las autoridades sanitarias alertaron sobre la existencia de un riesgo residual para la salud y pidieron extremar las precauciones.
La advertencia se originó a partir de un muestreo oficial realizado por el SENASA, cuyos resultados fueron analizados en el Laboratorio Nacional de Referencia de la ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”. En el marco de tareas de vigilancia genómica, se identificó un conglomerado de aislamientos de Listeria monocytogenes en muestras correspondientes a quesos de pasta blanda.
De acuerdo con el informe técnico fechado el 9 de diciembre, la bacteria fue detectada en el producto Queso Cremón doble crema, marca La Serenísima, en su presentación de 500 gramos, correspondiente al lote 2703, elaborado el 3 de julio de 2025 y con fecha de vencimiento el 11 de septiembre de 2025. El alimento fue producido por Mastellone Hnos. S.A. en su planta ubicada sobre la Ruta Nacional 5, kilómetro 444, en la localidad bonaerense de Trenque Lauquen.
Desde la empresa informaron que, bajo la supervisión del SENASA, se desarrolló una investigación interna para determinar el origen de la contaminación, el cual ya fue identificado y eliminado. Asimismo, se procedió al retiro total del lote afectado del mercado nacional, seguido de su destrucción, y se implementaron medidas adicionales de control y prevención en la planta elaboradora.
Pese a que el producto ya no se encuentra dentro de su período de aptitud para el consumo, la ANMAT advirtió que algunos consumidores podrían haberlo conservado más allá de la fecha de vencimiento, por ejemplo, mediante congelación. En ese escenario, el organismo recomendó que toda persona que tenga en su poder el lote 2703, ya sea fraccionado o congelado, se abstenga de consumirlo.
La advertencia sanitaria pone especial énfasis en los grupos de riesgo, entre los que se encuentran mujeres embarazadas, personas inmunosuprimidas, adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas, para quienes la listeriosis puede derivar en complicaciones graves.
La listeriosis es una enfermedad transmitida por el consumo de alimentos contaminados con Listeria monocytogenes, una bacteria presente en el ambiente, el agua y el suelo, que posee la particularidad de multiplicarse incluso a temperaturas de refrigeración. Entre los alimentos que con mayor frecuencia se han visto involucrados en brotes se destacan fiambres y embutidos, lácteos elaborados con leche no pasteurizada, vegetales crudos y pescados crudos o ahumados.
Los síntomas pueden variar desde cuadros leves, con fiebre, escalofríos, fatiga, náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal, hasta formas severas, como meningitis, septicemia e incluso abortos espontáneos en mujeres embarazadas. El período de incubación puede extenderse hasta 70 días, con un promedio cercano a tres semanas, lo que dificulta en muchos casos identificar el alimento responsable de la infección.