Emitieron alerta naranja por tormentas para el centro norte de Entre Ríos

Redacción | 07/12/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

La Defensa Civil de Entre Ríos informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja por lluvias y tormentas para la tarde de este lunes, que afectará a gran parte del centro norte provincial.

La advertencia incluye a los departamentos Federal, Federación, Feliciano, Concordia, San Salvador, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Paraná y La Paz. Según el informe oficial, el área será afectada por lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con la posibilidad de que se registren abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

El SMN estimó valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, aunque estas marcas podrían ser superadas de manera puntual en sectores específicos.

Recomendaciones

Desde el gobierno provincial instaron a la población a extremar precauciones. Entre las principales recomendaciones se destacan:

  • No sacar la basura y retirar objetos que impidan el correcto escurrimiento del agua.
  • Evitar actividades al aire libre, y no refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad que puedan caerse.
  • Para reducir el riesgo por descargas eléctricas, se recomienda no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Mantenerse alerta ante la posible caída de granizo.
  • Contar con una mochila de emergencias, con elementos básicos como linterna, radio, documentos y teléfono.
