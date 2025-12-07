Emitieron alerta naranja por tormentas para el centro norte de Entre Ríos
La Defensa Civil de Entre Ríos informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja por lluvias y tormentas para la tarde de este lunes, que afectará a gran parte del centro norte provincial.
La advertencia incluye a los departamentos Federal, Federación, Feliciano, Concordia, San Salvador, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Paraná y La Paz. Según el informe oficial, el área será afectada por lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con la posibilidad de que se registren abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.
El SMN estimó valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, aunque estas marcas podrían ser superadas de manera puntual en sectores específicos.
Recomendaciones
Desde el gobierno provincial instaron a la población a extremar precauciones. Entre las principales recomendaciones se destacan:
- No sacar la basura y retirar objetos que impidan el correcto escurrimiento del agua.
- Evitar actividades al aire libre, y no refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad que puedan caerse.
- Para reducir el riesgo por descargas eléctricas, se recomienda no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Mantenerse alerta ante la posible caída de granizo.
- Contar con una mochila de emergencias, con elementos básicos como linterna, radio, documentos y teléfono.