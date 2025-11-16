Maran Suites & Towers

Emitieron alerta naranja por tormentas fuertes para este domingo en el norte entrerriano

Redacción | 16/11/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

La Defensa Civil de la provincia informó que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por lluvias y tormentas para este domingo, que afectará a una amplia franja del norte de Entre Ríos.

La advertencia comprende los departamentos Federal, Feliciano, Federación, Concordia y San Salvador, donde se esperan tormentas fuertes o localmente severas. Estos eventos podrían incluir abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas superiores a 90 km/h y caída de granizo de distintos tamaños.
Las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en forma localizada.

En tanto, el resto de la provincia permanecerá bajo alerta amarilla durante toda la jornada.

Recomendaciones y medidas de precaución

Las autoridades provinciales solicitaron a la ciudadanía extremar los cuidados ante el pronóstico:

  • No sacar la basura y retirar objetos que obstaculicen el escurrimiento del agua.
  • Evitar actividades al aire libre y no refugiarse cerca de árboles o postes que puedan caer.
  • Para reducir el riesgo ante descargas eléctricas, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Estar atentos ante la posible caída de granizo.
  • Tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Tags:, , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X