Emitieron alerta naranja por tormentas fuertes para este domingo en el norte entrerriano
La Defensa Civil de la provincia informó que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por lluvias y tormentas para este domingo, que afectará a una amplia franja del norte de Entre Ríos.
La advertencia comprende los departamentos Federal, Feliciano, Federación, Concordia y San Salvador, donde se esperan tormentas fuertes o localmente severas. Estos eventos podrían incluir abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas superiores a 90 km/h y caída de granizo de distintos tamaños.
Las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en forma localizada.
En tanto, el resto de la provincia permanecerá bajo alerta amarilla durante toda la jornada.
Recomendaciones y medidas de precaución
Las autoridades provinciales solicitaron a la ciudadanía extremar los cuidados ante el pronóstico:
- No sacar la basura y retirar objetos que obstaculicen el escurrimiento del agua.
- Evitar actividades al aire libre y no refugiarse cerca de árboles o postes que puedan caer.
- Para reducir el riesgo ante descargas eléctricas, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estar atentos ante la posible caída de granizo.
- Tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.