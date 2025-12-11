Emitieron alerta amarillo por tormentas: prevén lluvias intensas, ráfagas y posible granizo en toda la provincia este jueves
El Área de Defensa Civil de la provincia informó que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas para todo el territorio entrerriano, que regirá durante la tarde y noche de este jueves.
La advertencia meteorológica contempla tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes, que podrían presentarse con frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que alcanzarían los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.
Según el organismo nacional, se esperan entre 20 y 50 mm de precipitación acumulada, valores que podrían superarse de manera puntual.
Ante el escenario previsto, la provincia instó a la población a adoptar medidas preventivas para reducir riesgos. Entre ellas, se recomienda:
- No sacar la basura, para evitar obstrucciones en desagües.
- Retirar objetos que puedan impedir el normal escurrimiento del agua.
- Evitar actividades al aire libre mientras dure la alerta.
- No refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad, debido al riesgo de caída.
- Para disminuir la exposición a descargas eléctricas, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Mantenerse alerta ante la posible caída de granizo.
- Tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Las autoridades insistieron en la importancia de mantenerse informados por los canales oficiales y actuar con responsabilidad para evitar situaciones de riesgo.