Emitieron alerta amarilla por fuertes lluvias y tormentas para este viernes en 12 departamentos entrerrianos
El área de Defensa Civil de la provincia confirmó que el Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta amarilla por lluvias y tormentas que regirá este viernes y abarcará a 12 departamentos de Entre Ríos.
Según se informó, la advertencia incluye a La Paz, Paraná, Villaguay, Colón, Diamante, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Uruguay, Nogoyá y Tala.
Las condiciones previstas contemplan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con posibilidad de abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas superiores a 75 km/h y ocasional granizo.
Se estiman precipitaciones acumuladas entre 40 y 70 milímetros, con marcas que podrían superarse de manera puntual.
Recomendaciones y medidas de prevención
Desde la provincia se pidió a la población tomar recaudos preventivos. Entre las sugerencias, se aconseja no sacar la basura, retirar objetos que obstaculicen el escurrimiento del agua y evitar actividades al aire libre.
Asimismo, se solicita no refugiarse bajo árboles ni postes de electricidad, y evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para reducir el riesgo ante la presencia de rayos.
Se recomienda también estar atentos ante la posible caída de granizo y contar con una mochila de emergencias equipada con linterna, radio, documentos y teléfono.