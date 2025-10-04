Maran Suites & Towers

Emiten alertas por lluvias y tormentas para la madrugada del domingo en Entre Ríos

Redacción | 04/10/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta naranja para el sur de Entre Ríos y alerta amarilla para el norte, debido a la previsión de lluvias y tormentas fuertes durante la madrugada del domingo.

Zonas en alerta naranja

Los departamentos Colón, Uruguay, Tala, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy serán los más afectados. Se esperan tormentas fuertes o localmente severas, acompañadas por abundante caída de agua, intensa actividad eléctrica, granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.
Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 40 y 80 mm, con posibilidad de superar esos registros en forma puntual.

Zonas en alerta amarilla

En tanto, los departamentos Federal, Federación, Feliciano, La Paz, San Salvador, Concordia, Villaguay, Nogoyá, Diamante y Paraná se encuentran bajo alerta amarilla.
En estas áreas se prevén tormentas fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas de viento que podrían superar los 60 km/h.
Las precipitaciones podrían acumular entre 20 y 60 mm, con registros localmente más elevados.

Recomendaciones de Defensa Civil

Desde la provincia se recomienda a la población tomar precauciones y mantenerse informada por los canales oficiales:

  • Asegurar objetos que puedan volarse por el viento.
  • Evitar actividades al aire libre.
  • No sacar la basura ni dejar elementos que bloqueen desagües.
  • No refugiarse bajo árboles ni postes eléctricos.
  • Alejarse de playas, ríos, lagunas o piletas durante la tormenta.
  • Tener preparada una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.
Tags:, , , , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X