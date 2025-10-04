Emiten alertas por lluvias y tormentas para la madrugada del domingo en Entre Ríos
Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta naranja para el sur de Entre Ríos y alerta amarilla para el norte, debido a la previsión de lluvias y tormentas fuertes durante la madrugada del domingo.
Zonas en alerta naranja
Los departamentos Colón, Uruguay, Tala, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy serán los más afectados. Se esperan tormentas fuertes o localmente severas, acompañadas por abundante caída de agua, intensa actividad eléctrica, granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.
Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 40 y 80 mm, con posibilidad de superar esos registros en forma puntual.
Zonas en alerta amarilla
En tanto, los departamentos Federal, Federación, Feliciano, La Paz, San Salvador, Concordia, Villaguay, Nogoyá, Diamante y Paraná se encuentran bajo alerta amarilla.
En estas áreas se prevén tormentas fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas de viento que podrían superar los 60 km/h.
Las precipitaciones podrían acumular entre 20 y 60 mm, con registros localmente más elevados.
Recomendaciones de Defensa Civil
Desde la provincia se recomienda a la población tomar precauciones y mantenerse informada por los canales oficiales:
- Asegurar objetos que puedan volarse por el viento.
- Evitar actividades al aire libre.
- No sacar la basura ni dejar elementos que bloqueen desagües.
- No refugiarse bajo árboles ni postes eléctricos.
- Alejarse de playas, ríos, lagunas o piletas durante la tormenta.
- Tener preparada una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.