Emilio Monzó cuestionó al Gobierno de Javier Milei y reclamó cambios: “La gente la está pasando mal”
El diputado Emilio Monzó pidió un cambio de Gabinete y cuestionó la actitud del Gobierno en su visita a la mesa de Mirtha Legrand. El dirigente señaló que la soberbia que caracterizó a la gestión durante el último año y medio debe terminar y reclamó una etapa renovada que genere confianza en la población.
Por otra parte, Monzó trazó una comparación entre los escándalos de corrupción que involucran al actual gobierno de Javier Milei y episodios del Gobierno anterior, como el festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos durante la cuarentena, para ilustrar el descontento social creciente.
“La gente la está pasando mal y el gobierno tiene que dar el ejemplo. En los últimos meses no vimos buenos ejemplos, sobre todo cuando se habló de retornos en temas vinculados a la discapacidad”, señaló.
Consultado acerca del préstamo de 20 mil millones de dólares recibido por Argentina, Monzó se mostró cauteloso pero optimista. “No sabemos todavía la letra chica, pero fue un alivio”, afirmó, destacando la importancia de analizar los detalles antes de emitir un juicio definitivo.
El dirigente también compartió su percepción del sector agropecuario tras conversar con productores en Junín. Según Monzó, existe un notable malestar en el ámbito rural: “Estuve en Junín y los productores agropecuarios están muy defraudados con lo que pasó ayer”, concluyó, dejando en evidencia la tensión que atraviesan distintos sectores de la economía local.