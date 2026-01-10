Emiliano Buendía sueña con jugar el Mundial y crece su trascendencia para el Aston Villa
Aunque no es un titular indiscutido en el equipo de Unai Emery, Emiliano Buendía continúa demostrando que es una pieza determinante para Aston Villa cuando le toca jugar. El mediapunta marplatense fue figura en el triunfo 2-1 sobre Tottenham, por la tercera ronda de la FA Cup, al convertir un gol y asistir en el otro tanto del conjunto de Birmingham.
Con siete años de recorrido en el fútbol inglés, entre su etapa en Norwich, su presente en Aston Villa y un breve paso a préstamo por Bayer Leverkusen, Buendía volvió a dejar su sello en un partido de exigencia. A diferencia de otras rondas iniciales de las copas nacionales, donde suele haber rotaciones masivas, el cruce ante los Spurs representó un duelo directo entre equipos de Premier League, con realidades opuestas: un Villa en crecimiento y un Tottenham en crisis.
GOL DE EMI BUENDÍA VS TOTTENHAM.pic.twitter.com/jBr0CiQDqY— Sudanalytics (@sudanalytics_) January 10, 2026
Ese contraste quedó expuesto en Londres, donde incluso medios británicos ponen en duda la continuidad del entrenador Thomas Frank, con los Spurs relegados en la Premier League, la Champions League y ya eliminados de la Carabao Cup.
Con Ollie Watkins comenzando en el banco, Buendía aprovechó al máximo su oportunidad como titular y abrió el marcador a los 22 minutos del primer tiempo, con un zurdo preciso al primer palo tras ingresar al área. Aston Villa era superior y los problemas se acumulaban para Tottenham, que además sufrió la salida por lesión de Richarlison. El conjunto visitante también tuvo una baja sensible con el volante Boubacar Kamara, reemplazado por molestias físicas.
En el local tampoco estuvo su capitán, Cristian Romero, sancionado con una fecha adicional y una multa de 50.000 libras por su expulsión ante Liverpool. Fue una semana agitada para el defensor argentino, que días atrás había cuestionado públicamente a la dirigencia del club.
Buendía siguió siendo protagonista y participó activamente en el segundo gol, iniciando la jugada y asistiendo con un taco sutil dentro del área para la definición de Morgan Rogers, que estableció el 2-0 parcial. Para el mediapunta, fue uno de los pocos partidos de la temporada en los que completó los 90 minutos, algo que solo ocurrió en dos de los 27 encuentros oficiales que disputó.
Con este tanto, Buendía alcanzó su sexto gol en la temporada, su mejor registro desde que llegó al club. Emery no escatimó elogios: “Estuvo fantástico. Es versátil, puede jugar por la izquierda o como número 10. Es competitivo, comprometido y tiene una calidad enorme”, destacó el entrenador español.
En el complemento, Tottenham reaccionó y descontó a través de Wilson Odobert, pero Buendía volvió a estar cerca del gol con un remate salvado sobre la línea por Pedro Porro y otro disparo que se fue apenas alto. Además, mostró compromiso defensivo, retrocediendo por la banda izquierda para colaborar cuando los Spurs buscaron el empate.
En Aston Villa no atajó Emiliano Martínez, quien arrastra una molestia en el gemelo, según explicó Emery, aunque sin precisar plazos para su regreso.
Más allá de la competencia interna en su puesto, Buendía mantiene viva la ilusión de regresar a la Selección Argentina. Sumó minutos en el último amistoso ante Angola, ingresando por Thiago Almada, luego de ser citado de urgencia por Lionel Scaloni ante varias bajas. Su último llamado previo había sido para las Eliminatorias 2025, frente a Chile y Colombia, aunque sin ingresar.
Con actuaciones como la de este sábado, el marplatense sigue sumando argumentos futbolísticos para volver a estar en la consideración del cuerpo técnico albiceleste.