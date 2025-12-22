“Embarrada y en pelotas”: la respuesta de Jorge Yoma a Lilia Lemoine que desató el escándalo en X
La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, volvió a quedar en el centro de la polémica tras protagonizar un duro enfrentamiento en redes sociales con el ex legislador Jorge Yoma, en el marco del debate por el proyecto de Presupuesto 2026 y la gestión del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.
Jajaaaa! Quédate en el barro, chinita!— Jorge Yoma (@NegroYoma) December 21, 2025
Donde te mandaron a chapotear los Menem, que están tan sucios que embarran hasta el barro
No pretendas subir a debatir conmigo, que te vas a “apunar”
Y te aconsejo les factures, aunque sea con un Registro del Automotor (son todos de… https://t.co/l35xS4DjWu
El intercambio comenzó con un mensaje de Lemoine en su cuenta de X, en el que cuestionó con dureza a los representantes riojanos vinculados al kirchnerismo. “Ningún diputado kuka y menos de La Rioja tendría que mostrar la cara por la comisión de Presupuesto… RECORDEMOS QUE QUINTELA IMPRIMIÓ CHACHOS para pagar gasto público…”, escribió la legisladora libertaria.
La respuesta no tardó en llegar. Desde la misma red social, Jorge Yoma salió al cruce con un mensaje cargado de descalificaciones personales: “No se meta con La Rioja, que está demasiado empinada para su estatura política e intelectual. Mantenga su rol en la vida, que es polvorear la papada del Lunático”, lanzó el dirigente riojano.
Lemoine retrucó con ironía y apuntó directamente al recorrido político de Yoma: “No le ganaste a Cristina la presidencia del PJ aún estando condenada… no sé si a Quintela lo estás ayudando o saboteando”.
Lejos de apaciguarse, el cruce escaló con un nuevo y más agresivo mensaje del ex legislador: “Quédate en el barro, chinita! Donde te mandaron a chapotear los Menem, que están tan sucios que embarran hasta el barro”. Y agregó: “No pretendas subir a debatir conmigo, que te vas a apunar. Y te aconsejo les factures, aunque sea con un Registro del Automotor (son todos de ellos)… Y no termines ‘embarrada y en pelotas’, cuando se diluya la ‘nube flatulenta’ donde vivís”.
Las expresiones de Yoma aludieron de manera indirecta a Martín Menem y a Eduardo “Lule” Menem, ambos mencionados en el escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
La diputada libertaria respondió nuevamente con sarcasmo, calificando a Yoma como “viudita de Milei” y acusándolo de “manguear candidaturas” durante la campaña electoral de 2023. “Pobre tipo… llegar así al final de su carrera política, derrapando fulero y expuesto en su incapacidad. Insultándome a mí porque parece que no le dan las pelotas para ir y agarrársela con un Menem”, posteó.
El enfrentamiento continuó con un último mensaje de Yoma, quien tildó a Lemoine de “bufona” y cuestionó su idoneidad para integrar la Cámara de Diputados. “Ejemplo de la importancia de seguir una carrera, capacitarse y formarse intelectualmente para enfrentar la vida con dignidad”, concluyó el ex legislador nacional.