Emanuel Gainza presentó en Radio Diputados el MiradorTec, un espacio para impulsar la economía del conocimiento en Entre Ríos
El secretario de Modernización de Entre Ríos, Emanuel Gainza, explicó en una entrevista con Radio Diputados los alcances del MiradorTec, el innovador edificio inaugurado el 30 de septiembre, que cuenta con 8.000 metros cuadrados destinados a potenciar la economía del conocimiento.
“Se trata de un ecosistema interdisciplinario desarrollado en un campus donde referentes tecnológicos, empresarios, científicos y agentes públicos confluyen para impulsar proyectos transformadores en beneficio de la sociedad, el medio ambiente y la economía”, indicó Gainza. Según señaló, el propósito es fomentar la innovación, formar talentos y generar empleo y riqueza, fortaleciendo el desarrollo tecnológico en la región.
El funcionario calificó este avance como “un hecho histórico para la provincia”. Explicó que el campus albergará empresas y universidades en espacios de innovación y capacitación: “Adultos mayores, estudiantes y entrerrianos en general podrán adquirir habilidades digitales que hoy son esenciales”, expresó.
Gainza recordó que el edificio, originalmente proyectado para oficinas públicas, fue reorientado por decisión del gobernador Rogelio Frigerio para convertirse en un polo de innovación, ciencia y tecnología. “Fue una gran decisión del gobernador, que impulsó la creación de un espacio vinculado a la industria del conocimiento y al desarrollo tecnológico”, destacó.
El MiradorTec también permitirá que Entre Ríos sea sede de eventos de alcance nacional e internacional, posicionándola como protagonista en la industria del conocimiento. “Uno de cada cuatro empleos creados en el país pertenece a este sector, y Entre Ríos, que venía atrasada en innovación, está dando pasos concretos para avanzar en esta agenda”, afirmó.
Además, Gainza explicó que el espacio articulará educación, tecnología y trabajo a través de capacitaciones abiertas y gratuitas. “En una o dos semanas comenzarán las convocatorias para cursos en habilidades digitales, seguridad e inteligencia artificial. También habrá clases para adultos mayores sobre el uso de tarjetas de débito y prevención de estafas”, adelantó.
Entre las novedades, el funcionario destacó el Mirador Domo Inmersivo, “una especie de planetario donde las escuelas podrán ver videos en 360° y luego participar de talleres sobre inteligencia artificial”.
Para concluir, Gainza aseguró que “el país está observando el trabajo que está haciendo Entre Ríos en materia de innovación y tecnología. Queremos que Entre Ríos sea protagonista de la revolución tecnológica, aprovechando esta transformación digital para el empleo, la educación y el desarrollo inteligente”.
Escuchá la entrevista completa: