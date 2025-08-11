EMALSA Paraná celebra 9 años como pionero en accesibilidad en Lengua de Señas Argentina
El Equipo Municipal de Accesibilidad en Lengua de Señas Argentina (EMALSA) celebró su noveno aniversario con un acto en el Salón Mariano Moreno, reconociendo la labor de sus integrantes en favor de la comunidad sorda.
En conmemoración del noveno aniversario de su creación, mediante la Ordenanza N° 9676 del año 2018, se realizó un reconocimiento a integrantes del equipo por su incansable trabajo de integración para la comunidad sorda. El acto tuvo lugar en el Salón Mariano Moreno del Honorable Concejo Deliberante, con autoridades municipales, instituciones provinciales y organizaciones sociales.
“Estamos construyendo un camino que nos permitirá brindar oportunidades y herramientas para lograr una inclusión real y construir una sociedad de iguales. El EMALSA ha dado un paso muy grande hacia la integración de personas sordas”, destacó Enrique Ríos, secretario de Desarrollo Humano e impulsor de la ordenanza en 2018.
El Club de Leones Paraná Centro también entregó un reconocimiento a referentes del equipo, mientras que la Cámara de Diputados de Entre Ríos declaró la jornada de interés.
EMALSA Paraná es el primer Equipo Municipal de Accesibilidad en Lengua de Señas Argentina reconocido por ordenanza en el país. Funciona desde 2016 dentro del Centro Municipal de Perfeccionamiento Néstor Kirchner, respondiendo a la demanda de la comunidad sorda desde la perspectiva de derechos humanos, con foco en la lengua de señas y la cultura sorda.
“Ser el primer equipo en el país es muy importante. Reconocemos el apoyo de la Municipalidad a nuestro trabajo”, sostuvo Claudia Arrúa, coordinadora del equipo.
Por su parte, César Goró afirmó: “Son nueve años de trabajo que representan una lucha constante por lograr accesibilidad plena, eliminando las barreras lingüísticas y sociales”.