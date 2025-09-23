Maran Suites & Towers

Elisa Carrió: “Las listas de La Libertad Avanza están llenas de lo peor del PJ”

Redacción | 23/09/2025 | Política | No hay comentarios

En un acto de la Coalición Cívica, Lilia Carrió afirmó que “las listas de La Libertad Avanza están llenas de lo peor del PJ” y aseguró que “los únicos que vamos a garantizar que no haya golpe al presidente somos las fuerzas republicanas”.

En el evento que se llevó a cabo en la Asociación Ucraniana Prosvita, la exdiputada y otrora candidata presidencial se refirió a la situación económica actual y alertó que los préstamos que tomó el Gobierno “deberían haber sido usados para eliminar para siempre las retenciones al campo y producir un desarrollo agroindustrial que compita con el mundo para levantar pueblos y ciudades y mejorar la educación”.

Además, apuntó contra Luis Caputo por “haber favorecido los negocios de sus amigos traders” y contra Santiago Bausili “que no compró las reservas del Banco Central y las liquidó en el mercado”, a quienes consideró como “los responsables criminales de haber puesto al país al borde del default” junto a “las Fuerzas del Cielo”.

Por último, habló sobre el escenario geopolítico: “Argentina tendría que ser independiente geopolíticamente, no para tener malas relaciones con EEUU sino para tener buenas relaciones con EEUU, pero no despegarnos de los BRICS, y menos del Mercosur: de Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay”.

Tags:,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X