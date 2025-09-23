Elisa Carrió: “Las listas de La Libertad Avanza están llenas de lo peor del PJ”
En un acto de la Coalición Cívica, Lilia Carrió afirmó que “las listas de La Libertad Avanza están llenas de lo peor del PJ” y aseguró que “los únicos que vamos a garantizar que no haya golpe al presidente somos las fuerzas republicanas”.
En el evento que se llevó a cabo en la Asociación Ucraniana Prosvita, la exdiputada y otrora candidata presidencial se refirió a la situación económica actual y alertó que los préstamos que tomó el Gobierno “deberían haber sido usados para eliminar para siempre las retenciones al campo y producir un desarrollo agroindustrial que compita con el mundo para levantar pueblos y ciudades y mejorar la educación”.
Además, apuntó contra Luis Caputo por “haber favorecido los negocios de sus amigos traders” y contra Santiago Bausili “que no compró las reservas del Banco Central y las liquidó en el mercado”, a quienes consideró como “los responsables criminales de haber puesto al país al borde del default” junto a “las Fuerzas del Cielo”.
Por último, habló sobre el escenario geopolítico: “Argentina tendría que ser independiente geopolíticamente, no para tener malas relaciones con EEUU sino para tener buenas relaciones con EEUU, pero no despegarnos de los BRICS, y menos del Mercosur: de Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay”.