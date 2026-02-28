Eliminatorias FIBA 2027: Severo cachetazo le dio el básquet uruguayo a la Argentina
El seleccionado argentino de básquetbol sufrió una dura derrota como local frente a Uruguay por las Eliminatorias rumbo al Mundial FIBA 2027. El equipo dirigido por Pablo Prigioni cayó 61-44 en el estadio de Obras, en un partido muy pobre desde lo ofensivo, y dejó escapar el liderazgo de la Zona D.
El clásico rioplatense tuvo un desarrollo de bajo goleo y mostró a un conjunto argentino sin respuestas colectivas ni claridad en ataque. Las estadísticas reflejaron la magnitud de la noche negativa: apenas 15 conversiones en 55 intentos de campo (27 por ciento), un muy bajo 4 de 29 en triples (13 por ciento) y 15 pérdidas, números que facilitaron el trabajo del rival.
Argentina nunca logró meterse en partido y apenas Gonzalo Corbalán alcanzó el doble dígito con 14 puntos. Uruguay, en cambio, se mostró más ordenado y eficaz para controlar el ritmo desde el comienzo.
Con Joaquín Rodríguez como figura con 20 tantos, el conjunto visitante aprovechó cada desacierto argentino para construir la diferencia y sellar un triunfo claro, en un encuentro cuyo marcador final también reflejó un puntaje inusualmente bajo.
Con esta victoria, Uruguay llegó a seis puntos y quedó como líder de la Zona D, tras haber ganado también sus dos primeros partidos ante Panamá. Argentina, que había debutado con un triunfo frente a Cuba, suma cuatro unidades.
La actividad continuará el lunes próximo, cuando el equipo de Prigioni vuelva a jugar en Buenos Aires frente a Panamá. Para ese encuentro se espera la presencia de Facundo Campazzo y Gabriel Deck, quienes no participaron del duelo ante Uruguay por haberse incorporado al plantel apenas un día antes.
Uruguay, por su parte, visitará a Cuba en La Habana con el objetivo de sostener la punta. La última ventana se disputará en julio y definirá a los tres clasificados de cada zona a la fase final de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2027.