Eliminatorias FIBA 2027: De la mano de Campazzo y Deck, Argentina reaccionó ante Panamá
Después de una de las peores derrotas de su historia, el seleccionado argentino masculino de básquetbol necesitaba ganar y dejar una buena impresión ante Panamá, por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2027. Así fue, porque después del 61-44 que le propinó Uruguay el viernes, Argentina derrotó 101-75 al equipo centroamericano.
El equipo dirigido por Pablo Prigioni había soportado una histórica caída frente a los Charrúas. Es que los 44 puntos de Argentina igualaron la marca anotadora más baja de la selección en un partido oficial desde 1955, cuando le ganó a Ecuador 44-36 en el Sudamericano de Cúcuta, Colombia. Claro que aquel partido sucedió antes de que existiera el reloj de posesión y del tiro de 3 puntos.
Por eso era necesario cambiar la cara. Y la cara la pusieron Facundo Campazzo y Gabriel Deck, los compañeros en Real Madrid, amigos y subcampeones mundiales en China 2019. Entre ambos convirtieron 50 de los 101 puntos celestes y blancos: 25 cada uno.
“El otro día hubo un partido malo y la pelota no entró, pero en defensa habían jugado bien. Hoy en ofensiva la pelota fluyó. Estoy contento de poder venir a jugar con mis compañeros. Ahora nos volvemos rápido en avión”, explicó Deck, quien se fue derecho con Campazzo a Ezeiza.
Ninguno de ellos había jugado el viernes porque habían llegado el día anterior. Ayer ambos lucieron intratables para los panameños. Mientras que Campazzo convirtió 2-5 dobles, 6-12 triples y 3-3 libres, dio 10 asistencias y robó una pelota en 30 minutos, Deck sumó 6-9 dobles, 4-8 triples y 1-2 libres, 6 rebotes y 3 asistencias.
En el goleo los acompañaron Juani Marcos (12), Nicolás Brussino (12) y Agustín Caffaro (11). En Panamá el goleador fue Iverson Molinar con 16 tantos.
El Grupo D continuará en julio con las dos jornadas finales: el 2, Argentina visitará a Uruguay y el 5, a Panamá. Los tres primeros de la zona avanzarán a la segunda ronda de las Eliminatorias americanas, en la que habrá dos grupos de seis seleccionados. Los tres mejores de cada una de esas zonas, más el mejor cuarto, irán al Mundial 2027.
Recordemos que la selección Nacional no se clasificó al Mundial 2023 ni a los Juegos Olímpicos de París 2024. Es tiempo de revancha…