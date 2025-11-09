Elecciones Legislativas: En Diamante, La Libertad Avanza cosechó uno de los dos porcentajes más altos de votos del país
Las alianzas electorales que La Libertad Avanza (LLA) selló con el PRO en nueve distritos y con la UCR en otros dos durante las elecciones legislativas nacionales le permitieron alcanzar sus mejores resultados. El partido del presidente Javier Milei consiguió los porcentajes más altos de votos en municipios de Entre Ríos, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires (CABA) y Mendoza, concentrando casi todos los primeros veinte distritos del ranking nacional.
La excepción fue la Antártida, donde el triunfo libertario fue abrumador: LLA obtuvo el 93% de los votos (161 sufragios) frente al 1,73% del Frente Patriota Federal y el 1,15% de Fuerza Patria.
En segundo lugar se ubicó el municipio entrerriano de Diamante, donde la lista encabezada por Andrés Laumann logró el 62,62%, más del doble que Fuerza Entre Ríos (29,45%), liderada por Guillermo Michel. A nivel provincial, la alianza entre LLA y el PRO obtuvo 52,93% frente al 34,37% de Fuerza Patria.
El tercer puesto fue para el distrito bonaerense de Coronel Rosales, donde la nómina encabezada por Diego Santilli consiguió el 61,62%, triplicando el 20,66% alcanzado por Jorge Taiana, del kirchnerismo.
En Recoleta (Comuna 2 de CABA), LLA y el PRO sumaron el 60,95% contra el 15,29% de Fuerza Patria, mientras que el candidato libertario Alejandro Fargosi había obtenido el 47,35% en el total de la Ciudad, superando a Itaí Hagman (26,97%).
En Luján de Cuyo (Mendoza), la fuerza libertaria alcanzó el 60,84%, triplicando los votos del peronismo local. En la provincia cuyana, la alianza con el radicalismo de Alfredo Cornejo logró imponerse con el 53,63%, más del doble de Fuerza Patria (25,20%).
Otros municipios destacados fueron Villarino, Pinamar, Puán y Saavedra, todos en Buenos Aires, con resultados que oscilaron entre el 58% y el 59%, y Mendoza Capital, donde la lista de Luis Petri obtuvo el 57,93% frente al 19,31% de Emir Félix.
En el ranking también aparece General Pedernera (San Luis), donde LLA, encabezada por Mónica Becerra, cosechó el 57,41%, casi duplicando al Frente Justicialista de Alberto Rodríguez Saá, que alcanzó el 28,14%.
Municipios con más votos peronistas
El peronismo logró sus mejores resultados en municipios de Formosa, Tucumán, La Rioja y La Pampa, provincias gobernadas por mandatarios de ese signo político, aunque bajo distintos frentes locales.
El liderazgo fue para Ramón Lista (Formosa), donde el Frente de la Victoria de Gildo Insfrán obtuvo el 85,85% contra el 11,88% de LLA. Le siguieron Graneros y Burruyacú (Tucumán), con triunfos de más del 70%, impulsados por el gobernador Osvaldo Jaldo.
Otros bastiones peronistas destacados fueron Pilagás y Matacos (Formosa), Simoca (Tucumán), General Ortiz de Ocampo (La Rioja) y Curacó (La Pampa), con resultados que superaron el 68% para el PJ local.
Provincias Unidas, la tercera fuerza
El frente Provincias Unidas (PU), impulsado por seis gobernadores de orientación federal, obtuvo sus mayores porcentajes en municipios de sus propias provincias.
Encabezó el ranking Minas (Córdoba), donde Juan Schiaretti alcanzó el 54,53%, seguido por Valle Grande (Jujuy) con el 52,79% del frente Jujuy Crece, liderado por María Inés Zigarán.
También se destacaron Tulumba, Pocho y Sobremonte (Córdoba), y los municipios correntinos de Berón de Astrada, General Alvear, San Luis del Palmar e Ituzaingó, con porcentajes de entre 42% y 48%.
El gobernador Gustavo Valdés logró un ajustado triunfo provincial en Corrientes con 33,91%, superando a Virginia Gallardo (LLA), que obtuvo 32,67%.
La izquierda
El Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U) tuvo sus mejores resultados en seis municipios de Jujuy —con Humahuaca (18,35%) a la cabeza— y en cuatro comunas de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellas la Comuna 5 (11,63%).
En el total de CABA, la lista encabezada por Myriam Bregman alcanzó el 9,11%, quedando tercera detrás de LLA (47,35%) y Fuerza Patria (26,97%).