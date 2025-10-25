Elecciones 2025: veda electoral, prohibiciones y qué se vota el domingo 26 de octubre
El domingo 26 de octubre, los argentinos volverán a las urnas para elegir diputados y senadores nacionales, en una jornada decisiva que renovará parcialmente el Congreso. Con la recta final de la campaña, comenzará a regir la veda electoral, un período destinado a garantizar la reflexión ciudadana y el normal desarrollo de los comicios.
Cuándo comienza y cuánto dura la veda electoral
La veda electoral entrará en vigencia el viernes 24 de octubre a las 8:00 y se extenderá hasta las 21:00 del domingo 26, tres horas después del cierre de los centros de votación. Durante este lapso, quedarán prohibidas todas las actividades de promoción política, incluyendo reparto de boletas, actos partidarios y propaganda en cualquier formato, presencial o digital.
El objetivo de esta medida, establecida por la Justicia Electoral, es ofrecer a los votantes un espacio de reflexión y serenidad antes de emitir su voto.
Qué está prohibido durante la veda electoral
Según Argentina.gob.ar, las principales restricciones son:
- Prohibición de actos públicos de campaña, proselitismo, distribución de propaganda y apertura de locales partidarios.
- Restricción de publicaciones y posteos en redes sociales con contenido político o mensajes que promuevan a un candidato.
- Prohibición de publicar encuestas o sondeos preelectorales hasta las 22:00 del domingo, una hora después del cierre de los comicios.
- Interrupción de la venta de bebidas alcohólicas desde las 20:00 del sábado, para prevenir incidentes durante la jornada electoral.
- Prohibición de portar armas durante todo el período de veda.
- Restricción de espectáculos públicos, eventos deportivos, fiestas o reuniones masivas que no estén vinculadas al proceso electoral.
Estas limitaciones aplican a todos los ciudadanos y su incumplimiento puede derivar en multas o sanciones administrativas impuestas por la Cámara Nacional Electoral.
Qué se vota el domingo 26 de octubre
Según el Decreto 335/2025, se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado.
- En el Senado, cada provincia elegirá tres senadores: dos para la fuerza más votada y uno para la segunda.
- En la Cámara de Diputados, la distribución de bancas se realizará mediante el método D’Hondt, un sistema proporcional basado en los votos obtenidos por cada lista y el tamaño del distrito.
A diferencia de elecciones anteriores, no habrá PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), cuya fecha original era el 3 de agosto, suspendida por el Congreso durante las sesiones extraordinarias.
La entrada en vigor de la veda electoral marca el cierre definitivo de la campaña y la cuenta regresiva hacia una jornada que definirá la composición del Congreso argentino para los próximos dos años.