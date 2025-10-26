Elecciones legislativas 2025: qué se vota, veda electoral y boca de urna
Las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre serán un punto clave para medir el equilibrio político en Argentina, con la renovación de 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado. El contexto electoral genera expectativas sobre los resultados y cuestionamientos sobre la fiabilidad de los sondeos.
Qué se vota en las elecciones legislativas 2025
En estas elecciones se renovará una parte del Congreso de la Nación, siendo crucial tanto para el gobierno nacional como para los distintos bloques parlamentarios. Además, por primera vez a nivel nacional se implementará la Boleta Única de Papel (BUP), una reforma diseñada para simplificar el voto y garantizar mayor transparencia.
Boca de urna: qué son y qué se puede difundir
El término boca de urna se refiere a los sondeos realizados el día de la elección, dirigidos a quienes acuden a votar, con el objetivo de estimar la tendencia de los resultados.
En Argentina, la ley prohíbe la difusión de estos datos durante la jornada electoral. Aunque los medios y partidos suelen mencionarlos, no tienen carácter oficial y pueden presentar margen de error significativo.
Veda electoral: restricciones antes y durante la elección
La veda electoral es el período en que se suspenden ciertas actividades de campaña y difusión de resultados, para proteger la libertad de decisión del votante.
Para estas elecciones, la veda comenzará el viernes 24 de octubre a las 8:00 y se extenderá hasta las 21:00 del domingo 26, tres horas después del cierre de los comicios.
Durante este tiempo queda prohibido:
- Realizar actos públicos de campaña.
- Distribuir boletas o propaganda electoral.
- Difundir encuestas, sondeos o proyecciones de resultados.
- Vender alcohol en zonas cercanas a los lugares de votación.
Estas medidas buscan asegurar que la jornada electoral se desarrolle con orden, transparencia y reflexión ciudadana, permitiendo a cada votante emitir su sufragio con tranquilidad.