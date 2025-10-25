Elecciones legislativas 2025: qué pasa si no vas a votar y cómo justificar la ausencia ante la Justicia Electoral
A pocos días de las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, la Justicia Electoral recordó que votar es obligatorio para todos los ciudadanos argentinos entre 18 y 70 años y advirtió sobre las consecuencias legales y administrativas que puede generar no cumplir con el deber cívico.
Quienes no concurran a votar y no presenten una justificación válida podrán enfrentar multas económicas y restricciones en diversos trámites oficiales, como la renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI), la solicitud de pasaporte o la obtención de la licencia de conducir.
Para facilitar el proceso, se habilitaron plataformas digitales oficiales que permiten registrar las ausencias justificadas, mientras que los menores de 18 años y mayores de 70 tienen condiciones especiales, ya que no están obligados a votar aunque pueden hacerlo si lo desean.
Qué pasa si no voy a votar
Según la Ley Electoral Nacional, quienes no voten sin causa justificada deberán abonar una multa económica, cuyo monto puede incrementarse según la cantidad de elecciones en las que no se haya participado.
Además, hasta que se regularice la situación, el ciudadano podrá tener restricciones para realizar trámites administrativos en organismos públicos, como la renovación del DNI, el pasaporte o la licencia de conducir.
Estas sanciones quedan registradas en el Registro de Infractores al Deber de Votar, administrado por la Cámara Nacional Electoral (CNE).
Causas válidas para justificar la ausencia
La Justicia Electoral reconoce determinadas causas como válidas para no votar, entre ellas:
- Enfermedad o imposibilidad física comprobada.
- Residencia o estadía en otra jurisdicción a más de 500 kilómetros del lugar de votación.
- Viaje laboral o familiar fuera del país o dentro del territorio nacional.
- Fuerza mayor debidamente acreditada.
Para registrar cualquiera de estas situaciones, el elector debe completar un formulario digital en la plataforma oficial del Ministerio del Interior o presentar la documentación respaldatoria ante la Justicia Electoral dentro del plazo estipulado.
Consultá tu lugar de votación
Antes del domingo 26 de octubre, se recomienda verificar el padrón electoral en el sitio oficial de la Justicia Electoral, donde se puede consultar:
- Número de DNI.
- Distrito de residencia.
- Género según figura en el documento.
Este chequeo permite evitar confusiones el día de la votación y agilizar el proceso, ya que cada mesa se organiza por jurisdicción y número de documento.
Documentos válidos para votar
Para poder votar, es necesario presentar un documento de identidad válido y vigente. Se aceptan:
- DNI libreta celeste o tarjeta.
- Pasaporte argentino.
- Cédula de identidad emitida por el país.
No se permite votar con fotocopias, constancias de DNI en trámite o documentos vencidos.
La Justicia Electoral recomienda verificar la validez del documento antes de los comicios para garantizar el ejercicio del derecho al voto sin inconvenientes.