Elecciones legislativas 2025: el Gobierno destina $40.000 millones y 85 mil agentes para seguridad y logística
El Gobierno Nacional asignará 40.000 millones de pesos y desplegará 85.000 agentes para garantizar el desarrollo de las elecciones legislativas de este domingo. La fuerza operativa estará compuesta por efectivos de las Fuerzas Armadas, junto con las federales y provinciales, todos bajo la coordinación del Comando General Electoral.
El plan incluye 4.500 vehículos terrestres, nueve helicópteros, ocho embarcaciones, un avión C-130 Hércules y 59 mulas destinadas al traslado del material electoral en zonas montañosas.
Según TN, en las Fuerzas Armadas existen dudas sobre los viáticos, cuyo cálculo preliminar realizado por el Ministerio de Seguridad estima un costo cercano a $70.000 por efectivo, tomando como referencia las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.
El operativo cubrirá 17.000 locales de votación y 109.000 mesas, incluyendo la vigilancia de locales, custodia de urnas, Boletas Únicas de Papel (BUP) y la infraestructura de procesamiento de datos del escrutinio, a cargo de la Dirección Nacional Electoral.
Coordinación integral
El Comando Electoral coordina las tareas con el Ministerio del Interior, la Cámara Nacional Electoral, la Dirección Nacional Electoral y el Correo Argentino. Además, involucra a las cinco fuerzas federales: Gendarmería Nacional, Servicio Penitenciario Federal, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Presupuesto electoral
El Gobierno asignó un presupuesto total de $395.000 millones para todos los gastos vinculados a las elecciones. Dentro de ese monto:
- $223.000 millones destinados al Correo Argentino, incluyendo logística de impresión de boletas, escrutinio provisorio y urnas.
- $26.000 millones para aportes a partidos políticos y capacitaciones, especialmente en la instrucción de fiscales sobre la Boleta Única de Papel.
- $14.000 millones para la Cámara Nacional Electoral.
- $20.000 millones para los gastos de autoridades de mesa.
- $700 millones para capacitaciones adicionales en las provincias.
La ejecución de estos recursos estará a cargo del ministro del Interior, Lisandro Catalán, bajo la supervisión de la Dirección Nacional Electoral (DINE).