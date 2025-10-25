Elecciones 2025: documentos válidos, DNI obligatorio y reglas de votación en la Boleta Única de Papel
El domingo 26 de octubre, los argentinos acudirán a las urnas para renovar 127 bancas de diputados nacionales y 24 de senadores, correspondientes a la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Estas elecciones serán el estreno de la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional, un cambio histórico en la forma de votar.
Desde este viernes a las 8.00 rige la veda electoral en todo el país, que se extenderá hasta las 21.00 del domingo.
Documentos válidos para votar el 26 de octubre
Para ejercer el derecho al voto será obligatorio presentar un documento físico válido que acredite la identidad ante las autoridades de mesa. Según la legislación argentina, los documentos aceptados son:
- Libreta de enrolamiento
- Libreta cívica
- DNI libreta verde
- DNI libreta celeste
- DNI tarjeta
Cada elector debe presentar el documento que figura en el padrón o una versión emitida con posterioridad. Los DNI verdes con letras o duplicados también son válidos, considerándose posteriores a los numerados. Las autoridades de mesa verificarán estado del documento y correspondencia con los datos del padrón.
Qué hacer si se perdió o fue robado el DNI
Si el elector no cuenta con el documento físico actualizado registrado en el padrón, no podrá votar. No se aceptan:
- Pasaporte
- Registro de conducir
- Constancia de DNI en trámite
- Denuncia por robo o extravío
- Fotocopias o capturas digitales
El DNI digital, apps como Mi Argentina o cualquier documento virtual no son válidos para votar. Solo el documento físico original autoriza el ingreso al cuarto oscuro.
Quiénes pueden votar
- Ciudadanos argentinos nativos, por opción o naturalizados, mayores de 16 años y registrados en el padrón.
- Adolescentes de 16 y 17 años y personas mayores de 70 años tienen voto voluntario.
- Ciudadanos de 18 a 70 años deben votar de manera obligatoria.
- Los extranjeros residentes solo participan en elecciones provinciales si cumplen los requisitos legales, pero no votan en elecciones nacionales.
Exenciones y justificaciones
Están justificados y exentos de votar quienes:
- Se encuentren a más de 500 km del lugar de votación (con constancia oficial).
- Presenten enfermedad, discapacidad o imposibilidad física acreditada con certificado oficial.
- Cumplan funciones como autoridad electoral, judicial o en servicios públicos esenciales, siempre que la condición esté informada.
Las justificaciones deben presentarse ante la Justicia Electoral provincial dentro de los 60 días posteriores a la elección para evitar sanciones.