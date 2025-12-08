Elecciones docentes en el CGE: por primera vez se implementará la Boleta Única Papel
La docencia entrerriana se prepara para una jornada electoral clave. Este 11 de diciembre, entre las 8 y las 18, la comunidad docente deberá elegir a sus representantes ante el Consejo General de Educación (CGE), en una votación obligatoria para todos los docentes activos de la provincia: titulares, interinos y quienes ocupen cargos vacantes.
Por disposición del decreto Nº 2831/25, se renovarán los cargos de vocal titular y suplente del organismo, además de los representantes ante el Jurado de Concursos y el Tribunal de Calificaciones y Disciplina. Esta edición marcará un hito, ya que será la primera vez que se utilice la Boleta Única Papel (BUP) para este tipo de comicios.
Desde el CGE explicaron que la implementación de la BUP permitirá a los electores elegir categorías individuales o votar la lista completa, dado que todas las listas oficializadas estarán reunidas en una sola boleta. El Tribunal Electoral del CGE, encargado de la organización del proceso, trabajó de manera coordinada con la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno y Trabajo para garantizar una jornada ordenada y transparente.
Las autoridades de mesa y fiscales deberán presentarse a las 7 de la mañana para recibir el material, verificar acreditaciones y habilitar las aulas. Solo podrán emitir su voto quienes figuren en el padrón correspondiente y presenten DNI tarjeta, Libreta Cívica o de Enrolamiento.
Cada votante recibirá una BUP firmada por la autoridad de mesa y deberá completarla dentro del box, sin dispositivos de registro de ningún tipo. En caso de equivocación, podrán solicitar una nueva boleta, mientras que la anulada será resguardada para su remisión al Tribunal Electoral. El ingreso a los establecimientos se cerrará estrictamente a las 18 horas.
Concluida la votación, se realizará el escrutinio. Los resultados estarán disponibles posteriormente en la página web oficial del CGE. El organismo instó a instituciones, autoridades, fiscales y electores a cumplir rigurosamente las indicaciones oficiales para asegurar un proceso transparente.
Quienes deseen verificar su lugar de votación pueden consultar el padrón definitivo en el siguiente enlace: https://cge.entrerios.gov.ar/padron-docente-2025/