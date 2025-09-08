Elecciones bonaerenses: Nadia Burgos pidió organizar la bronca social para que Milei se vaya
El Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) celebró la dura derrota del gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires y destacó la conquista de dos bancas de diputados provinciales en la 3° sección electoral. Además, obtuvo buenos resultados en barriadas obreras del conurbano bonaerense.
La candidata a diputada nacional del MST-Frente de Izquierda, Nadia Burgos, analizó:
“Fue otra jornada de derrota del gobierno que se explica por varios hechos: el escándalo de las coimas es uno, pero lo contundente viene siendo la acumulación de luchas que lo enfrentaron en la calle. Allí estuvieron los trabajadores del Garrahan, los movimientos de discapacidad, los jubilados y tantos sectores populares que, con el acompañamiento del Frente de Izquierda, mantuvieron viva la resistencia mientras otros espacios ligados a la burocracia sindical y al peronismo eligieron y eligen la pasividad. Esto también explica el buen resultado electoral del Frente de Izquierda, que es un reconocimiento a quienes sostenemos una propuesta consecuente, a quienes no nos damos vuelta y siempre defendemos los derechos de los trabajadores y la juventud en todos lados. Las bancas conquistadas son bancas de lucha, como la de nuestra compañera Ana Paredes Landman, quien fue electa diputada provincial en la 3° sección”.
Burgos remarcó la necesidad de una estrategia de movilización:
“Hay una tarea inmediata camino a octubre: hay que derrotar definitivamente a este gobierno de coimeros, ajustadores y represores. Los bonaerenses encontraron en el PJ una forma de expresar el cansancio de ajustes, represión, coimas y corrupción. Sin embargo, anoche Kicillof llamó a Milei a dialogar y le pidió que cambie el rumbo, algo que creemos muy equivocado, porque lo que hace falta es otra cosa. Más que nunca tenemos que redoblar la pelea en la calle para terminar de una vez por todas con este gobierno. No se le puede pedir a Milei que cambie, ni darle tiempo hasta 2027. Se tiene que ir y para eso hay que impulsar la más grande y amplia movilización contra todo su proyecto, que hoy está más cuestionado que nunca”.
Finalmente, Burgos señaló que el Frente de Izquierda Unidad debe consolidarse como alternativa política sólida y convocante, apoyada en la movilización social y en la unidad de quienes luchan:
“Solo así podremos transformar la bronca y el rechazo en una fuerza organizada capaz de abrir una salida distinta para las y los trabajadores, con un proyecto que no se rinde ni se acomoda frente a los poderosos”.