Elecciones 2025: Solo en 4 provincias votan este domingo extranjeros residentes en Argentina
Según el Código Nacional Electoral, este domingo 26 de octubre, los extranjeros residentes en el país votarán únicamente en las provincias que eligen cargos provinciales o municipales, o sea, Catamarca, La Rioja, Mendoza y Santiago del Estero.
El Código Nacional Electoral establece que en nuestro país son electores para cargos electivos nacionales todos aquellos argentinos nativos o por opción desde los 16 años y desde los 18 años para los argentinos naturalizados.
Por lo tanto, los extranjeros residentes en nuestro país no pueden ejercer el derecho al voto en elecciones nacionales, pero sí están habilitados para hacerlo en elecciones provinciales y/o municipales según lo establezca la normativa vigente de cada provincia. Actualmente este derecho está garantizado por Ley en todo el país, a excepción de la provincia de Formosa que no permite el voto para ningún cargo electivo.
Los requisitos que deben cumplir los extranjeros residentes para participar de los actos electorales, en términos generales para las provincias que lo habilitan, implican tener residencia permanente, DNI actualizado con domicilio en la jurisdicción donde se quiere votar y ser mayor de 18 años. Además, deben estar inscriptos en el Registro Nacional de Electores Extranjeros, un trámite que se realiza ante la Justicia Electoral de cada distrito.
A pesar de estos términos generales, cada provincia tiene requisitos específicos que aparecen en cada Constitución provincial. Este 26 de octubre, sólo 4 provincias votarán cargos provinciales, además de los cargos nacionales: Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y Mendoza. En el resto de las provincias, los extranjeros residentes no concurrirán a votar este 26 de octubre.
Qué cargos nacionales y provinciales se votan en estas 4 provincias
Este domingo, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y Mendoza no sólo elegirán diputados y senadores nacionales, sino también cargos provinciales.
En Catamarca se eligen 3 diputados nacionales y se renuevan 21 bancas de la Cámara de Diputados provincial y 8 bancas del Senado provincial. También se eligen intendentes y concejales en 22 municipios.
Según la Constitución provincial, los extranjeros residentes en Catamarca están habilitados para poder votar en los cargos provinciales y municipales siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos: ser mayor de 18 años, tener 4 años de residencia inmediata en el municipio al momento de la inscripción en el padrón, saber leer y escribir en idioma nacional y no tener las inhabilidades previstas por la ley.
Por su parte, en La Rioja, se eligen 2 diputados nacionales además de 18 diputados provinciales. Los requisitos para los extranjeros residentes son tener 18 años, saber leer y escribir en idioma nacional y contar con 2 años de residencia inmediata en el territorio de La Rioja.
En Mendoza, simultáneamente a las elecciones legislativas nacionales (se renuevan 5 bancas de diputados), los electores elegirán senadores y diputados provinciales. Los requisitos para los extranjeros residentes para poder votar son tener 18 años y contar con 2 años de residencia inmediata en el municipio electoral.
Por último, Santiago del Estero elegirá gobernador y vicegobernador, 20 bancas de la Legislatura provincial, 163 comisionados municipales, además del jefe comunal y concejales. A nivel nacional, se votará para elegir 3 senadores y 3 diputados.
Los extranjeros residentes podrán votar únicamente los cargos municipales si cuentan con los siguientes requisitos: tener 18 años, contar con 2 años de residencia inmediata en el municipio electoral y contar con DNI de extranjero.