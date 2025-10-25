Elecciones 2025: quiénes pueden votar siendo extranjeros y qué requisitos deben cumplir
El próximo domingo 26 de octubre, los argentinos volverán a las urnas para elegir diputados nacionales y, en algunas provincias, senadores nacionales. A su vez, los extranjeros residentes en el país estarán habilitados para votar solo en los distritos donde se eligen cargos municipales y provinciales, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la legislación electoral vigente.
Aunque su participación suele ser menor que la del padrón general, el voto extranjero tiene un peso simbólico importante, ya que representa la integración y el reconocimiento del aporte que miles de migrantes realizan en la vida cotidiana del país. Según datos de la Justicia Electoral, en los últimos comicios la participación alcanzó alrededor del 30% entre los residentes extranjeros inscriptos.
Requisitos para que los extranjeros residentes puedan votar
Para participar en las elecciones provinciales, los extranjeros deben cumplir con una serie de condiciones básicas:
- Tener más de 18 años.
- Contar con residencia permanente en el país.
- Estar inscriptos en el Registro Nacional de Electores Extranjeros, trámite que se realiza ante la Justicia Electoral de cada distrito.
La legislación nacional establece que los extranjeros solo pueden votar en elecciones locales, no así en comicios legislativos nacionales ni presidenciales. Esto significa que el 26 de octubre podrán elegir diputados y senadores provinciales en las provincias de Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y Mendoza.
Además, es fundamental que los electores tengan actualizado el domicilio en su DNI, ya que el padrón se organiza según la dirección registrada. En caso contrario, el votante podría quedar excluido del listado habilitado.
Documentos válidos para votar el domingo 26 de octubre
El único documento válido para votar es el último ejemplar del Documento Nacional de Identidad (DNI) emitido en Argentina, ya sea en formato libreta celeste o tarjeta plástica.
No se aceptan constancias de DNI en trámite, pasaportes ni cédulas extranjeras.
En caso de haber renovado el DNI, el sistema reconocerá automáticamente la versión más reciente, por lo que se recomienda verificar el número de ejemplar en el padrón electoral antes del día de la votación.
Durante los comicios, los votantes deberán presentarse en su mesa asignada, entregar su DNI al presidente de mesa y esperar la autorización para votar. Una vez emitido el sufragio, recibirán una constancia de votación, del mismo modo que cualquier ciudadano argentino.
Consultá el padrón electoral
La Cámara Nacional Electoral (CNE) ya habilitó la consulta del padrón electoral 2025 en su sitio web oficial. El trámite es gratuito y solo requiere ingresar:
- Número de DNI.
- Distrito de residencia.
- Género según figura en el documento.
- Código de verificación que aparece en la página web.
Si el nombre del elector no figura en el padrón, no podrá votar. Por eso, se recomienda verificar la inscripción con anticipación, especialmente si hubo cambios de domicilio o renovación de documentos.