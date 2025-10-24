Elecciones 2025: Que hacer si te equivocas al votar con la Boleta Única Papel
El próximo domingo, los argentinos volverán a las urnas para elegir representantes en el Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Pero esta elección tendrá un rasgo distintivo: será la primera vez que se utilice en todo el país la Boleta Única de Papel (BUP), una herramienta electoral introducida por la Ley 27.781, sancionada en 2024, que modificó el Código Electoral Nacional.
El tradicional cuarto oscuro lleno de boletas partidarias fue reemplazado por cabinas individuales, donde cada votante recibirá una boleta única firmada por la autoridad de mesa y una lapicera negra para marcar su elección.
A diferencia del sistema anterior, ya no se utiliza un sobre. Tras marcar su opción, el ciudadano deberá doblar la boleta para preservar el secreto del voto, mostrarla a los fiscales y al presidente de mesa —para confirmar que se trata del formulario original rubricado— y luego depositarla directamente en la urna. Finalmente, firmará el padrón como en los comicios anteriores.
La Boleta Única de Papel contiene todas las listas y categorías en competencia en una sola hoja. El elector solo deberá marcar con una tilde o cruz su preferencia, lo que elimina los históricos problemas de faltantes de boletas y garantiza igualdad de representación para todos los partidos.
En caso de error o deterioro accidental de la boleta, el votante podrá solicitar una nueva al presidente de mesa. La boleta anulada se colocará dentro de un sobre identificado como “boleta reemplazada”, el cual será remitido especialmente con un acta firmada que certifica el reemplazo.
El presidente de mesa deberá cerrar el sobre, colocarlo en el bolsín plástico transparente —junto con actas y certificados de escrutinio— y entregar una nueva Boleta Única al elector, firmada nuevamente. Es fundamental no escribir datos personales en la boleta anulada ni en el sobre correspondiente.