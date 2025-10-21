Maran Suites & Towers

Elecciones 2025: La Municipalidad de Paraná recuerda las medidas de accesibilidad que garantizar el derecho al voto

Redacción | 21/10/2025 | Paraná | No hay comentarios

Con vistas a las elecciones legislativas de 2025, la Municipalidad de Paraná recuerda a la ciudadanía que el voto es un derecho, y que existen medidas específicas para garantizar su ejercicio en igualdad para la comunidad, destinadas a personas con discapacidad, con movilidad reducida temporal, personas mayores y personas embarazadas. Tienen como objetivo asegurar una participación plena y autónoma en el proceso electoral.

Entre las medidas de accesibilidad previstas, se encuentran:

-Prioridad de voto: quienes lo necesiten no deben hacer fila.

-Cabina de votación accesible: ubicada en el ingreso al establecimiento o disponible a pedido del presidente de mesa.

-Voto asistido: es posible ingresar acompañado por una persona de confianza (que debe acreditar su identidad), o solicitar asistencia a la autoridad de mesa. Los fiscales partidarios no pueden intervenir en este procedimiento.

-Ingreso con perro de asistencia: permitido tanto al establecimiento como a la cabina de votación.

-Plantilla guía y asistencia para firmar: disponibles a solicitud en la mesa de votación.

X