Elecciones 2025: hasta el mediodía votó el 23% del padrón en todo el país
En el marco de las Elecciones Legislativas 2025, la Cámara Nacional Electoral (CNE) informó este domingo que hasta las 12.00 había votado el 23% del padrón electoral. La cifra está por debajo de la participación registrada a la misma hora en 2021, cuando se habían alcanzado los 26 puntos porcentuales. De acuerdo a la información brindada por fuentes del gobierno entrerriano, en la provincia votó el 35% del padrón y se espera una importante concurrencia.
En total, 36.477.204 ciudadanos están habilitados para emitir su voto este domingo 26 de octubre, en una jornada que se extenderá de 8.00 a 18.00. El cierre de las urnas está previsto para las seis de la tarde, y los resultados preliminares se conocerán alrededor de las 21.00.
Por primera vez en la historia electoral argentina, la elección se desarrolla bajo el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), implementado en los 24 distritos del país luego de la sanción de la Ley 27.781, aprobada en octubre de 2024.
Elecciones 26O ️
Paso a paso, ¿cómo se vota con la Boleta Única de Papel (BUP)?
Cámara Nacional Electoral pic.twitter.com/Ml6H9MzSbd
— Elecciones Argentina 2025 (@ArgElecciones) August 14, 2025
El cambio busca mayor transparencia, agilidad y equidad entre las fuerzas políticas, además de reducir el volumen de material impreso y simplificar el conteo, argumentaron desde el Gobierno Nacional.
Según la Cámara Nacional Electoral, el tiempo promedio para completar el voto con este nuevo formato es de menos de tres minutos cuando se elige una sola categoría, y de cuatro minutos cuando se vota tanto Diputados como Senadores.
El coordinador de Procesos Electorales de la CNE, Manuel Mogni, explicó que el nuevo sistema elimina el uso de sobres y simplifica el procedimiento.
Elecciones 26 O ✍️ La autoridad de mesa brindará al elector una lapicera indeleble junto con la Boleta Única.
Ig camaraelectoral pic.twitter.com/2Sk0A7lmrb
— Elecciones Argentina 2025 (@ArgElecciones) September 26, 2025
“No va a haber sobres y no hay que llevar nada desde casa, solo el documento. La autoridad de mesa entregará la boleta oficial y un bolígrafo común para marcar la opción elegida”, señaló.
También remarcó que la única boleta válida es la que entrega la autoridad de mesa y que, en caso de error, el votante puede pedir una nueva sin inconvenientes.
“El cuadradito donde se marca la opción es reducido, por eso se recomienda hacer una cruz o tilde pequeña para evitar confusiones”, agregó.
26 O | Qué pasa si el votante comete un error con la Boleta Única o la rompe al doblarla
secretariaelectoralcba pic.twitter.com/PRNuOHOBZE
— Elecciones Argentina 2025 (@ArgElecciones) October 20, 2025
El funcionario aseguró además que “están dadas las condiciones para un escrutinio ágil y confiable”, ya que el sistema reduce la cantidad de boletas a manipular y evita errores asociados al formato tradicional.
Qué se elige este domingo
Durante esta jornada electoral, los argentinos eligen 127 diputados nacionales y 24 senadores nacionales, lo que equivale a la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.
Los comicios se desarrollan con normalidad en todo el país y, de acuerdo con los primeros reportes oficiales, la participación irá aumentando a lo largo del día hasta acercarse a los niveles habituales de elecciones legislativas.
Puntualmente en Entre Ríos
“Hacemos saber que el padrón electoral de la provincia de Entre Ríos cuenta con un total de 1.155.693 electores, quiénes podrán emitir su voto hasta la hora 18″, indicaron desde la Secretaría Electoral Nacional del Distrito Entre Ríos y agregaron: “Recordamos que todo el operativo electoral se realiza con colaboración del Correo Argentino y el Comando Electoral, a cargo del despliegue y custodia del material electoral y los Delegados Judiciales y Autoridades de Mesa designados en cada establecimiento de votación”.
Para consultas la ciudadanía puede comunicarse con la Secretaría Electoral Nacional a las líneas (0343) 4312636 – (0343) 4313828, o al correo electrónico jfparana.secelectoral@pjn.gov.ar.
Las denuncias son recepcionadas en el portal de la Cámara Nacional Electoral https://www.padron.gov.ar/cne_denuncias o en el portal de la Fiscalía Nacional Electoral https://denunciaselectorales.mpf.gov.ar/ o https://denunciaselectorales.mpf.gov.ar/denuncias/irregularidades_votacion
Se destaca que la jornada electoral se desarrolla con total normalidad en toda la provincia.