Elecciones 2025 en Entre Ríos: desplegarán 3.500 efectivos para custodiar las urnas
De cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, el Comando Electoral inició su despliegue en todo el país para custodiar urnas, boletas y locales de votación. En Entre Ríos, el operativo contará con 3.500 efectivos y más de 200 vehículos, según confirmó el jefe del distrito electoral.
Este domingo se renovarán 127 bancas en Diputados y 24 en el Senado, correspondientes a la mitad de los diputados y un tercio de los senadores. Como novedad, los comicios marcarán la implementación nacional de la Boleta Única de Papel (BUP), lo que representa cambios logísticos y de seguridad en el proceso electoral.
El Decreto N° 336/2025 del Poder Ejecutivo Nacional dispuso el inicio del operativo bajo la coordinación del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con el general de brigada Cristian Pablo Pafundi al frente. El objetivo es garantizar la seguridad de los comicios conforme al Código Electoral Nacional.
Custodia del material electoral
El despliegue incluye la vigilancia de locales de votación, la custodia de urnas y boletas únicas, y la protección de las sedes de procesamiento de datos. Además, las Fuerzas Armadas serán responsables del resguardo del material electoral en cada distrito, desde su distribución hasta el cierre del escrutinio.
Estas tareas se desarrollan en coordinación con el Ministerio del Interior, la Dirección Nacional Electoral, la Cámara Nacional Electoral y el Correo Argentino.
Operativo en Entre Ríos
En Entre Ríos, el jefe del Comando II Brigada Blindada “General Justo José de Urquiza”, Francisco José Cajal, informó a Canal Once que “en las ocho secciones electorales, entre fuerzas armadas, de seguridad y policiales, se desplegarán 3.500 hombres y más de 200 vehículos para garantizar la seguridad de las elecciones”.
“Es un operativo de gran trascendencia para el Ejército Argentino, porque se desplegará el 100% de nuestro personal”, subrayó.
Seguridad de la Boleta Única de Papel
El nuevo sistema de Boleta Única de Papel (BUP) otorga a las Fuerzas Armadas un rol clave en la custodia del material electoral.
“La Boleta Única de Papel implica un nuevo rol logístico y de seguridad, ya que las boletas fueron distribuidas desde Buenos Aires hace dos semanas y permanecen bajo custodia de la Policía Federal desde su llegada a la Secretaría Electoral”, detalló Cajal.
El material será distribuido desde el viernes junto a las urnas hacia las escuelas donde se votará. “El personal de las fuerzas armadas pernoctará en los establecimientos escolares para garantizar la seguridad del material electoral y estar listo al inicio de la jornada del domingo”, agregó.
Coordinación y control operativo
El comandante explicó que “el personal del Ejército se repliega el sábado a las escuelas para recibir urnas y boletas, y el domingo, a primera hora, espera el arribo de las autoridades de mesa y fiscales”.
El operativo contará con un Centro de Operaciones Táctico, desde donde se monitoreará y coordinará en tiempo real la seguridad del proceso electoral.
“El centro estará operativo desde el jueves, con tableros de control y sistemas informáticos desplegados para garantizar la seguridad de los comicios”, indicó Cajal.
Finalmente, el jefe militar recordó que “antes cada partido llevaba sus propias boletas a las mesas electorales; ahora, la custodia recae íntegramente sobre las Fuerzas Armadas, asegurando transparencia y control unificado”.