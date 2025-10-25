Elecciones 2025 en Entre Ríos: consultá el padrón electoral
El 26 de octubre de 2025, los entrerrianos acudirán a las urnas en el marco de las elecciones legislativas, coincidiendo con el calendario nacional. Por primera vez, se implementará la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional, un cambio que modifica la logística y el procedimiento de votación.
Padrón electoral y lugar de votación
El www.padron.gob.ar. definitivo ya se encuentra disponible en línea, permitiendo a los ciudadanos conocer establecimiento, mesa y dirección exacta donde deberán emitir su voto. Esta consulta previa es esencial para evitar contratiempos y garantizar que todos los habilitados ejerzan su derecho de manera ordenada.
En Entre Ríos, estas elecciones de medio término se enfocan únicamente en cargos nacionales, ya que no se votan autoridades provinciales. Esto convierte la jornada en un plebiscito sobre el gobierno nacional, aunque también refleja históricamente la influencia de la provincia en la composición del Congreso.
Para consultar el lugar de votación, los electores deben ingresar al sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral, completando número de DNI, género y distrito. El sistema permite además verificar datos personales y presentar reclamos ante errores.
Importante: las inconsistencias se pueden corregir hasta el 26 de septiembre; pasado ese plazo, las modificaciones deberán esperar a los próximos comicios.
Qué se vota en Entre Ríos el 26 de octubre
Los entrerrianos renovarán tres senadores nacionales y cinco de los nueve diputados que representan a la provincia en la Cámara de Diputados.
- En el Senado, se renueva un tercio de las bancas, y Entre Ríos elegirá tres senadores siguiendo el sistema de rotación que afecta a las ocho provincias que renuevan representantes este año.
- En la Cámara de Diputados, se renueva la mitad de las bancas provinciales: cinco diputados nacionales reemplazarán a quienes terminan su mandato en diciembre de 2025.
A diferencia de otros distritos, no habrá elecciones provinciales, lo que centra la atención en la representatividad de la provincia ante el Congreso y el panorama político nacional.
Sistema D’Hondt: cómo se distribuyen las bancas en Diputados
La asignación de diputados nacionales se realiza mediante el método D’Hondt, un sistema proporcional que distribuye las bancas según la cantidad de votos obtenidos por cada partido o alianza.
- Este método también se aplica en elecciones de legisladores provinciales y concejales municipales.
- En cambio, en el Senado, la distribución sigue un criterio mayoritario, otorgando dos bancas a la fuerza más votada y una a la segunda.
El 26 de octubre de 2025 marcará así una jornada clave para definir la representación de Entre Ríos en el Congreso y la influencia de la provincia en las decisiones del ámbito nacional.