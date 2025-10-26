Elecciones 2025: El pueblo hablará por medio de las urnas
Algunos colegas expertos del ámbito político consideran que este domingo el pueblo argentino plebiscitará la gestión del presidente, Javier Milei. Sin embargo, cada gobernador también quedará bajo la lupa del electorado y los partidos o alianzas también.
En Entre Ríos se dará una peculiaridad: a la coalición oficialista conformada por la Unión Cívica Radical (UCR), La Libertad Avanza, el PRO, el Movimiento Social Entrerriano, el Partido Fe y el Partido Libertario, se le opone de modo central, Fuerza Entre Ríos, con el excandidato a la gobernación, Adán Bahl como aspirante a un escaño en la Cámara Alta.
Y si bien Rogelio Frigerio no aparece en la Boleta Única Papel, la realidad es que el mandatario es quien se puso la Campaña al hombro (sobre todo en el último tramo) y su figura esgrime un peso extra por sobre todos los pretendientes a llegar al Congreso de la Nación.
De hecho a lo largo de estas últimas semanas, poco o nada se ha leído, visto o escuchado de Joaquín Benegas Lynch y Romina María Almeida; o de Andrés Ariel Laumann, Alicia María Fregonese, Abel Rubén Darío Schneider, Eliana Camila Lagraña y Wenceslao Martín Gadea.
Ello refleja con elocuencia que ni siquiera en los medios periodísticos se otorgó amplios espacios sobre cuáles son los postulados de quienes desde esta provincia buscan otorgarle mayor consistencia parlamentaria al presidente argentino, o sin ir más lejos una radiografía de quiénes son…
Tal vez, algo se leyó de Fregonese por su rol como titular en el CGE, o Schneider en el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios.
Por ende, es simple; o la estrategia comunicacional fue al extremo discreta o en verdad se buscó capitalizar de modo primordial la imagen de un mandatario que puso fin a décadas de Gobierno Justicialista, y pese a ser aliado incondicional del Poder Ejecutivo nacional, ha sufrido horrores las limitaciones “de caja”, responsabilizando de ello a “la herencia” pero no ahondando en la falta de Federalismo de Milei y su Gabinete, actitud que le ha valido severas críticas.
La lectura elemental que se hace es la de un Frigerio apostando muy fuerte al supuesto cansancio de la gente por todo lo que implique Peronismo o sinónimos partidistas y a que el desembarco de la Nueva Alianza robustezca a Entre Ríos en la Legislatura para así, ser más tenido en cuenta en los desembolsos futuros que de por sí le corresponden constitucionalmente y han sido hasta hoy retaceados desde Casa Rosada y el Palacio de Hacienda.
¿Pero cuánto apostó Milei por esta unión? El presidente tiene tribunas de prensa predilectas donde no cabe la menor duda que invierte fortunas para contar con tanta “fidelidad” de ciertos comunicadores que le brindan sumo confort a un mandatario al cual le cuesta demasiado confrontar con la disidencia o la discrepancia.
Ahora, respecto a Entre Ríos, solo se denotó su buena onda con Joaquín Benegas Lynch (hermano mayor de Bertie, el diputado, e hijo del “prócer”, Alberto Benegas Lynch) e integrante de la banda musical “presidencial” que sonó hace poco en el Movistar Arena, un show gratuito que hasta hoy nadie explica cuánto salió y quién lo pagó…
Insistimos… al resto de los candidatos de ALLA se los escuchó hablar algunos segundos en el cierre de Campaña en un estadio de Olimpia con menos gente de la que se esperaba, y muchos funcionarios del Estado. Para colmo, los breves discursos dieron que hablar… Por ejemplo, el de Laumann evaluado con sensible sarcasmo por su contenido aunque en especial por su “explosividad” retórica ante un Frigerio que lo miraba anonadado.
Por ende, si gana la Alianza, Frigerio será el gran triunfador ya que, evidentemente, habrá sido quién traccionó a estos candidatos poco seductores, sin escindirse -de modo encomiable- del acuerdo pese a todas las dudas que se esparcieron como un Tsunami con las distintas Causas en las que se involucró a la LLA.
A la vez, el gobernador acumulará poder implícito en los dos años que le quedan al frente del Poder Ejecutivo, con firmes chances de una reelección o hasta quizás alguna idea de mayor proyección.
Frigerio hoy goza de una imagen básicamente correcta fuera de la Casa Gris y de sus entes autárquicos, pero desde dentro de la Administración Pública crecen, mes a mes, las divergencias por sus postulados de austeridad que no condicen con actos de Gobierno diversos a los que se califica de contradictorios.
Por ejemplo: presencia de agentes/funcionarios provenientes de Buenos Aires u otras provincias, designación de familiares, etc… con toda la erogación que impacta en las arcas, pese a ese dogma o axioma inherente a ahorro o frugalidad que sí se implementa a la hora de proceder a revisión y baja de contratos, reactivación masiva de sumarios con despidos/cesantías, no renovación de suplencias extraordinarias, tener frenados trámites como cambios de carrera, cambio de tramo, reconocimiento de funciones, corte agresivo de adscripciones, o acelerar jubilaciones.
A ello, se le adjuntan corte de horas extras, íntima vinculación con UPCN, sueldos no satisfactorios, paritarias discutibles, y hasta relación estrecha con medios y/o periodistas que difícilmente tengan pautas “austeras” para la buena onda que irradian sus espacios.
Y hay más reclamos, quejas o reproches que llegan a nuestra Redacción vía WhatsApp, Facebook o X (exTwitter). Pero los descriptos son los más sencillos de describir, sintetizando un mandato que, sin hesitar, será plebiscitado este domingo.
Ahora bien… Y si pierde la Alianza Oficialista??? No es descartable un cachetazo que podría reubicar a Frigerio, acercándolo más a los empleados públicos y ubicándolo en una posición que puede recrear el escenario con Milei y su Equipo, más aún, si el presidente llega a ser también golpeado en feudos donde cree que va a imponerse sin complejidades.
Un chirlo quizás no le vendría mal al máximo referente libertario para comprender que justamente él no debería imponer sino consensuar, y dando el ejemplo en el entablar diálogos fecundos aún hasta en la discrepancia ideológica.
Un Justicialismo fragmentado inútilmente
Beto Bahl se asoció a Guillermo Michel en esta “Aventura Parlamentaria” y juntos recorrieron una provincia a la cual el excandidato a la Gobernación no pudo transitar en toda su magnitud previo a los comicios del 2023, ocasión en la que, no dudamos en recalcar soportó la falta de un apoyo integral desde el seno del Partido pese a la excelente imagen que dejaba tras casi 4 años de intendente de la Capital.
El también exvicegobernador y exministro de Gobierno y Justicia, como extitular del Senado de Entre Ríos apeló a una acérrima evaluación en cuanto a qué faltó para no convencer al electorado y procedió a una jugada ajedrecística interesantísima, eligiendo de compañero de fórmula para estos comicios de hoy, a un Guillermo Michel reconocido por su prolijo desempeño como director general de Aduanas, y con un currículum de altísima envergadura siendo contador público y abogado, especialista en Derecho Tributario y master en Finanzas.
Los más encumbrados referentes de la Lista 501 (Fuerza Entre Ríos), supieron rodearse de otras personalidades irreprochables de distintas esferas como Adriana Elizabet Meza Torres (intendenta de Los Conquistadores), Laura Marianela Concepción Marclay (secretaria de Desarrollo Social y Educación de la Municipalidad de Concepción del Uruguay y altamente recomendada por un dirigente de altísima talla como José Eduardo Lauritto, actual intendente de La Histórica).
A ellas se suman Andrés Ernesto Sabella (rector de la UNER), María Fabiana Leiva (reconocida infectóloga que fuera parte trascendente de la Cartera Sanitaria encabezada por Ángel Giano, ex directora de hospitales e infectóloga de notable predicamento), y Rodrigo Minguillon Jacob, crespense estrechamente vinculado al Grupo Motta, especialista en Comercio Exterior y docente.
Bahl y Michel se juegan mucho… Esencialmente, contemplando la indisimulable fragmentación del Peronismo. Un revés puede ser catastrófico pensando en el 2027, pero una victoria o hasta un eventual empate técnico los dejaría muy bien parados para su desembarco en el Congreso y posterior reformulación de futuros.
Es paradójico, pero será clave cuantos votos arrastren la Lista 503, encabezada por Carolina Gaillard, Javier Schnitman y Paola Rubattino, o hasta la Coalición del Partido Socialista (Lista 50), donde se observa a Héctor María Maya y María Fernanda Sanzberro (para el Senado), junto a Gustavo Raúl Guzmán y Sofía Ariana Gan, entre otros (para la Cámara Baja).
De aquí al 2027, sumar este domingo una frustración puede tener un efecto más que adverso para el Justicialismo. Ganar conllevaría hasta a un replanteo en el volver decididamente a las fuentes peronistas o reorientar al Pejotismo sin rechazar al Kirchnerismo en épocas donde debería prevalecer la unión y no la dicotomía, más aún con una líder presa, lo cual irradia a la sociedad un mensaje discordante o paradójico.
Candidatos
Las propuestas que tiene el elector entrerriano son siete para esta elección. De izquierda a derecha, en las columnas de la boleta, las listas son las siguientes:
Movimiento Al Socialismo – Nuevo MAS (Lista 13)
Para el Senado: Juan Cruz Ross y Cynthia Lilian Acevedo.
Para Diputados: Nahuel Pablo Leis Pou, Michelle Geraldine, Bergamaschi Altamirano, Nicolás Micael Albornoz, Eva Delfina Esquivel y Luis Antonio Rojas.
Unión Popular Federal (Lista 23)
Para el Senado: Emilio Martínez Garbino y María Isabel Sola.
Para Diputados: Silvio Farach, Gladys Tribulatti, Sebastián Schaumann, Patricia Heinrich y Oscar Barzola.
Partido Socialista (Lista 50)
Para el Senado: Héctor María Maya y María Fernanda Sanzberro.
Para Diputados: Gustavo Raúl Guzmán, Sofía Ariana Gan, Santiago Haddad, Graciela Beatriz Trinidad, Ariel Christian Fernando Villanueva.
MST Nueva Izquierda (Lista 68)
Para el Senado: Sofía Cáceres Sforza y Pablo Damián Amarillo.
Para la Cámara de Diputados: Nadia Burgos, Facundo Scattone Moulins, Ivana Grisel Almada, Víctor Dionisio Romero y Keili Regina González.
Fuerza Entre Ríos (Lista 501)
Para el Senado: Adán Bahl y Adriana Elizabet Meza Torres.
Para Diputados: Guillermo Michel, Laura Marianela Concepción Marclay, Andrés Ernesto Sabella, María Fabiana Leiva y Rodrigo Minguillon Jacob.
Alianza La Libertad Avanza (Lista 502)
Para el Senado: Joaquín Benegas Lynch y Romina María Almeida.
Para la Cámara de Diputados: Andrés Ariel Laumann, Alicia María Fregonese, Abel Rubén Darío Schneider, Eliana Camila Lagraña y Wenceslao Martín Gadea.
Ahora (Lista 503)
Para el Senado: Carolina Gaillard y Javier Schnitman.
Para Diputados: Paola Rubattino, Federico Olano, Evelina Kloster, Ignacio Monna y Ludmila Fernández.