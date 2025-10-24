Elecciones 2025: El debut de la Boleta Única de Papel para votar el 26 de octubre
El próximo domingo 26 de octubre se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, es decir, 24 senadores y 127 diputados nacionales en las elecciones legislativas de 2025. Por primera vez se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP), aprobada por el Congreso en 2024.
La CNE dio a conocer cómo será la BUP en cada una de las provincias argentinas y en la Ciudad de Buenos Aires para los comicios nacionales.
En las columnas, de forma vertical, estarán los nombres de los partidos políticos o agrupaciones que compitan. En las filas, las distintas categorías de votación (diputados y senadores, o sólo diputados).
¿Cómo es la BUP en cada jurisdicción?
En las elecciones, habrá 2 modelos de BUP. Uno corresponde a los 16 distritos que sólo eligen diputados nacionales: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Formosa, Misiones, Corrientes y La Pampa.
El otro modelo corresponde al que se utilizará en los 8 distritos del país en los que se eligen diputados y senadores nacionales: Salta, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos y Ciudad de Buenos Aires.
¿Cómo se vota con la Boleta Única de Papel?
El votante recibe en mano la boleta única de parte de las autoridades de mesa y luego, en el cuarto oscuro -box de votación o biombo-, marca sus opciones con una lapicera.
Después de llenar los casilleros, el elector debe doblar la boleta para que no se vea lo que eligió y dirigirse a la urna para introducir la boleta. Ya no se utilizarán sobres, como ocurría con la boleta partidaria.
Con la boleta única, se pueden votar a todos los candidatos de un mismo partido o votar a distintas agrupaciones por categoría, en el caso de las provincias que tengan que elegir diputados y senadores.
Qué cambia con el nuevo sistema
Hasta ahora, el modelo tradicional contemplaba un único cuarto oscuro por mesa, donde los votantes encontraban boletas partidarias separadas. Cada ciudadano debía elegir la correspondiente a su preferencia, colocarla en un sobre y depositarla en la urna.
Con la Boleta Única de Papel, ese mecanismo cambia por completo. En lugar de múltiples boletas, el votante recibirá una sola hoja, firmada por la autoridad de mesa, que contendrá todas las listas y categorías en competencia. En cada casillero, podrá marcar su opción con una tilde o una cruz.
El objetivo, expresan sus promotores, es garantizar igualdad de condiciones entre los partidos, evitando los tradicionales faltantes de boletas o irregularidades en su reposición. Además, este formato reduce el tiempo de votación y simplifica el conteo.
Presuntas ventajas frente al sistema anterior
La Boleta Única de Papel permitirá que cada mesa cuente con más de una cabina de votación, lo que agilizará el proceso y reducirá las filas. Además, al concentrar todas las opciones en un solo documento, se eliminan los problemas de manipulación y pérdida de boletas partidarias, una de las principales críticas al sistema anterior.
De esta manera, el nuevo modelo busca fortalecer la transparencia y la equidad electoral, garantizando que todos los partidos políticos estén representados en el cuarto oscuro y que cada ciudadano pueda votar con claridad y seguridad.
En definitiva, el voto con lapicera y la Boleta Única de Papel marcarán un cambio significativo en la historia electoral argentina, “simplificando la experiencia del votante y modernizando el sistema democrático del país”, destacan los gestores del sistema.