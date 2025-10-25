Elecciones 2025: cuánto cobrarán las autoridades de mesa y qué sanciones hay si no se presentan
El próximo domingo 26 de octubre, los argentinos volverán a las urnas para elegir diputados nacionales y, en algunas provincias, senadores nacionales. En este proceso, las autoridades de mesa —presidentes, suplentes y auxiliares— tendrán un papel clave para garantizar la transparencia y el correcto desarrollo de los comicios.
Serán los encargados de abrir y cerrar la votación, contar los votos y supervisar que cada ciudadano pueda ejercer su derecho sin irregularidades.
Aunque la tarea exige responsabilidad y compromiso durante toda la jornada electoral, el trabajo no será ad honorem: el Gobierno ya confirmó los montos que percibirán quienes cumplan esta función en las elecciones legislativas 2025.
Cuánto cobrarán las autoridades de mesa
De acuerdo con la Junta Electoral Nacional, los presidentes de mesa recibirán una remuneración de $40.000 por la jornada completa.
A esa cifra se podrá sumar un extra de $40.000 si el presidente o suplente participa de la capacitación oficial obligatoria que se dicta antes de las elecciones.
En total, quienes asistan a la capacitación y desempeñen su rol el día de la votación percibirán $80.000.
El pago se realizará dentro de los 60 días posteriores a los comicios, ya sea mediante depósito bancario o cobro en el correo, según la modalidad elegida al registrarse.
Si bien algunos sostienen que el monto no compensa la extensión ni la responsabilidad del trabajo —que se extiende de 7 de la mañana a pasadas las 21 horas—, el aumento es considerable respecto de elecciones anteriores, cuando los pagos no superaban los $30.000.
Qué pasa si no me presento como autoridad de mesa
Ser designado autoridad de mesa no es opcional. Una vez notificado, el ciudadano tiene la obligación legal de presentarse, salvo que justifique una causa válida, como:
- Enfermedad o problema de salud acreditado.
- Embarazo avanzado.
- Residencia a más de 500 kilómetros del establecimiento asignado.
Si una persona no se presenta sin justificación, puede enfrentar sanciones previstas por la ley electoral, que incluyen:
- Multas económicas.
- Inhabilitación para realizar trámites públicos durante un año.
- Imposibilidad de acceder a cargos estatales por tres años.
Para evitar sanciones, quienes no puedan concurrir deben presentar una justificación formal ante la Junta Electoral, acompañada de la documentación correspondiente.
En cada elección surgen casos de ciudadanos que no reciben la notificación o la reciben fuera de término. En esos casos, la Junta analiza la situación individualmente, aunque el mensaje es claro:
Si te toca ser autoridad de mesa, lo mejor es cumplir.