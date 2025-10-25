Elecciones 2025: Cómo optar por el Voto en Blanco con la Boleta Única de Papel
La Boleta Única de Papel (BUP) se estrenará a nivel nacional el domingo 26 de octubre. Si pensás emitir voto en blanco, es importante conocer el procedimiento y las diferencias con el sistema anterior. En lugar de múltiples boletas partidarias, vas a recibir una sola hoja con todas las listas y categorías.
El paso a paso se resume así: recibís la boleta firmada por la autoridad de mesa y la lapicera al ingresar a la cabina.
Para votar en blanco, introducí la boleta en la urna sin realizar ninguna marca ni selección sobre las opciones disponibles. No doblarla de forma que parezca marcada; simplemente doblala para preservar el secreto y depositala.
Si hacés dibujos, tildes, rayas, marcas múltiples o escribís leyendas, el voto quedará anulado.
También será nulo si la boleta contiene inscripciones, imágenes o leyendas ajenas a la votación, si se marcan dos listas distintas en la misma categoría, o si se agrega un objeto extraño a la boleta.
Último acto: firmás el padrón y te retirás con tu DNI.
La BUP modifica el ritual de votación pero mantiene los principios de secreto, transparencia y facilidad de escrutinio. Votar en blanco es una opción válida: si esa es tu postura en estos comicios, hacelo con cuidado para que tu intención sea correctamente computada.