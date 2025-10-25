Elecciones 2025: cómo impugnar el voto con la BUP
El próximo domingo, los argentinos volverán a las urnas para renovar parte del Congreso Nacional, eligiendo representantes tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Pero esta vez, los comicios tendrán una novedad histórica: será la primera elección nacional con el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), instaurado por la Ley 27.781, sancionada en 2024, que reformó el Código Electoral Nacional.
Cómo impugnar el voto en la Boleta Única de Papel
En este nuevo formato, el voto puede anularse si la boleta contiene inscripciones, dibujos, imágenes o leyendas ajenas a la marca válida de una opción electoral. También será nulo si el votante marca más de una lista dentro de la misma categoría.
Asimismo, el sufragio quedará invalidado si el elector introduce objetos extraños junto con la boleta doblada o si usa una boleta no oficializada por la autoridad electoral.
Para quienes deseen votar en blanco, el procedimiento es colocar la boleta en la urna sin realizar ninguna marca. Es fundamental no dibujar ni marcar más de un casillero, ya que en ese caso el voto también será anulado.
Dado que con este nuevo sistema ya no se utiliza sobre, tampoco se podrán introducir elementos externos dentro de la urna, como ocurría en anteriores elecciones cuando, a modo de protesta, algunos votantes colocaban una feta de salame para impugnar su voto.
Cómo funciona la Boleta Única de Papel
A diferencia del sistema anterior —con un único cuarto oscuro y boletas partidarias apiladas—, ahora cada mesa contará con varias cabinas individuales de votación.
El ciudadano recibirá la boleta firmada por la autoridad de mesa y una lapicera negra para marcar su opción.
Una vez hecha la marca, deberá doblar la boleta de afuera hacia adentro, de modo que su elección quede oculta.
Antes de salir del box, el votante deberá mostrar la boleta a los fiscales, quienes verificarán que sea el documento oficial rubricado por el presidente de mesa. Luego, introducirá la boleta en la urna y firmará el padrón, tal como se hacía en el sistema anterior.
Cómo emitir el voto paso a paso
- Entregá tu DNI a la autoridad de mesa.
- Recibí la Boleta Única de Papel (una o dos, según tu distrito) junto al bolígrafo.
- Marcá tu elección con una tilde o cruz dentro del casillero correspondiente.
- Doblá la boleta de afuera hacia adentro para preservar el secreto del voto.
- Introducí la BUP en la urna frente a las autoridades de mesa.
- Firmá el padrón, recibí tu DNI y la constancia de votación.
Un cambio estructural en la forma de votar
Con la implementación de la Boleta Única de Papel, los ciudadanos marcarán su preferencia directamente en una sola hoja que reúne todas las listas y categorías electorales, reemplazando el modelo tradicional de boletas partidarias separadas.
El nuevo sistema busca simplificar el proceso electoral, evitar el robo o faltante de boletas y garantizar igualdad de condiciones entre los partidos políticos. Además, promueve una mayor transparencia y modernización del acto electoral en Argentina.