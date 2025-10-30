El voto en blanco, la tercera fuerza en las elecciones legislativas de Entre Ríos
Las elecciones legislativas del 26 de octubre dejaron un resultado contundente a nivel nacional para La Libertad Avanza, pero en Entre Ríos el dato más sobresaliente fue otro: el voto en blanco se consolidó como la tercera fuerza electoral, superando a varias expresiones políticas menores y marcando una señal de descontento dentro del electorado.
De acuerdo con el escrutinio definitivo iniciado el martes y concluido el miércoles por la tarde, votó el 70,62% del padrón entrerriano: 821.063 de los 1.155.481 ciudadanos habilitados emitieron su sufragio.
En la categoría Senadores, la Alianza La Libertad Avanza obtuvo 402.046 votos, mientras que Fuerza Entre Ríos alcanzó 273.753. En Diputados, los números fueron 377.741 contra 245.691, respectivamente.
En total, la provincia renovó cinco bancas en Diputados y tres en el Senado. La Libertad Avanza se quedó con tres escaños en la Cámara baja —para Andrés Laumann, Alicia Fregonese y Darío Schneider— y dos en la Cámara Alta, que ocuparán Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida.
Por su parte, Fuerza Entre Ríos logró dos lugares en Diputados, que serán para Guillermo Michel y Marianela Marclay, y una banca en el Senado, que ocupará el ex intendente de Paraná Adán Bahl.
Sin embargo, el aspecto más llamativo del nuevo sistema de Boleta Única de Papel, estrenado en estos comicios, fue la alta proporción de votos en blanco y nulos. Según los datos oficiales:
- Votos en blanco: en la categoría Senadores se registraron 27.826, mientras que en Diputados se dispararon hasta 85.251 sufragios, una cifra que ubica a esta opción como la tercera fuerza provincial.
- Votos nulos: se contabilizaron 26.454 en Senadores y 21.733 en Diputados.
El fenómeno refleja una creciente tendencia de desencanto o desinterés político, pero también una expresión de rechazo al sistema partidario tradicional, que quedó evidenciada en la fuerte presencia del voto en blanco en toda la provincia.