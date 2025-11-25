Maran Suites & Towers

El viernes 28 la Municipalidad de Paraná inaugurará la muestra “Un brindis por Don Quijote”

Redacción | 25/11/2025 | Cultura, Paraná | No hay comentarios

Organizada por la Editorial Municipal, la exposición”Un brindis por Don Quijote” será inaugurada el próximo viernes 28 a las 20.30 hs y permanecerá abierta al público durante una semana en el Salón Mariano Moreno del Concejo Deliberante de Paraná (Corrientes y Andrés Pazos).

Está compuesta por doce esculturas talladas en madera en homenaje a la primera publicación de “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha”, de Miguel de Cervantes Saavedra.

Su autor, Rafael Ismael Mones-Ruiz, invita a adentrarse en el universo cervantino, donde el arte y la literatura se encuentran para rendir tributo al caballero de los sueños imposibles, al cumplirse este año el 420° aniversario de la obra.

La muestra será de acceso libre y gratuito. Además de las esculturas talladas, se exhibirán ejemplares del libro, una de las obras más emblemáticas de la literatura universal.

