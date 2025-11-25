El viernes 28 la Municipalidad de Paraná inaugurará la muestra “Un brindis por Don Quijote”
Organizada por la Editorial Municipal, la exposición”Un brindis por Don Quijote” será inaugurada el próximo viernes 28 a las 20.30 hs y permanecerá abierta al público durante una semana en el Salón Mariano Moreno del Concejo Deliberante de Paraná (Corrientes y Andrés Pazos).
Está compuesta por doce esculturas talladas en madera en homenaje a la primera publicación de “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha”, de Miguel de Cervantes Saavedra.
Su autor, Rafael Ismael Mones-Ruiz, invita a adentrarse en el universo cervantino, donde el arte y la literatura se encuentran para rendir tributo al caballero de los sueños imposibles, al cumplirse este año el 420° aniversario de la obra.
La muestra será de acceso libre y gratuito. Además de las esculturas talladas, se exhibirán ejemplares del libro, una de las obras más emblemáticas de la literatura universal.