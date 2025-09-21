El video viral que parodia a Caputo y Sturzenegger en medio de críticas a la política económica
Luis Caputo y Federico Sturzenegger vuelven a estar en el centro de la polémica, señalados como ejemplos de la “casta” por sus antecedentes en la gestión pública y su rol en las últimas crisis económicas del país. Ambos, ahora de la mano del presidente Javier Milei, enfrentan cuestionamientos sobre el rumbo económico.
En los últimos días comenzó a circular en X (ex Twitter) y luego en otras redes un video generado con Inteligencia Artificial en el que se parodia a Caputo huyendo con dólares y celebrando en una isla desierta junto a Sturzenegger. La secuencia concluye con una frase irónica atribuida al actual ministro: “Lo hicimos una vez más, campeón…”.
La frase que volvió en su contra
El “campeón” alude a la polémica recomendación que Caputo realizó recientemente durante el cierre del Summit IAE Business School, organizado por la Universidad Austral ante unos 700 ejecutivos. Allí, afirmó con tono confiado:
“Hay una cosa muy obvia: el dólar flota. Si tenés pesos y el tipo de cambio flota, y vos sabés que está baratísimo, comprá, no te la pierdas, campeón”.
Sin embargo, la declaración rápidamente se le volvió en contra en un contexto de tensión cambiaria y creciente malestar social por las políticas económicas del Gobierno.
El video viral en redes