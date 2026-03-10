El viajero Milei viaja a Chile para asistir a la asunción de José Antonio Kast
Tras su participación en el Argentina Week en Estados Unidos, el presidente Javier Milei tiene una agenda cargada este miércoles: asistirá a la ceremonia de asunción de José Antonio Kast como mandatario de Chile. Será una ocasión en la que el jefe de Estado argentino buscará aprovechar la sintonía ideológica con el dirigente chileno para avanzar en una alianza política y económica.
De acuerdo con lo confirmado por el Gobierno nacional, a las 12 el Presidente participará de la ceremonia de transmisión de mando en el Congreso de la ciudad de Valparaíso, donde Kast asumirá formalmente la presidencia de Chile.
Tras el mandato de Gabriel Boric, del Frente Amplio, con quien Milei mantuvo tensos cruces políticos, el escenario bilateral cambia y se espera una mayor afinidad entre los presidentes de ambos países. Esa sintonía podría reflejarse en una agenda común en materia de libre comercio y políticas de seguridad alineadas con Estados Unidos.
Luego de ganar las elecciones presidenciales en Chile, Kast visitó la Casa Rosada, donde mantuvo una reunión con Javier Milei y Karina Milei. Los tres volverán a encontrarse este miércoles, aunque por un breve lapso, ya que a las 15 partirá el vuelo especial del mandatario argentino, quien tiene previsto arribar a la ciudad de Buenos Aires a las 17.
Por otra parte, quedó descartada la posibilidad de que Milei asista a Expoagro debido a incompatibilidades en su agenda oficial.
En cambio, el sábado 14 de marzo viajará a España para participar del Foro Económico de Madrid.
A través de su cuenta en X, el mandatario confirmó su presencia en el evento, que abordará temas vinculados al futuro económico y social de España, con especial foco en la inversión, la denominada “batalla cultural” y el desarrollo de la inteligencia artificial.